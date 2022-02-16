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16.02.2022 16:43
Рубрика: Власть

Собянин: За неделю число госпитализаций с ковидом в Москве уменьшилось на 15%

Текст: Дмитрий Гончарук
За неделю количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве уменьшилось на треть, а количество госпитализаций на 15%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 16 февраля на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Абсолютные параметры заболеваемости по Москве еще достаточно высокие, но, тем не менее, динамика позитивная. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%", - сказал Собянин.

Фото: Константин Андреев/ТАСС
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По словам мэра, за последние три дня в столице высвободилось около одной тысячи коек. "Мы начали переводить большие клиники, например, Филатовскую больницу, в нормальную плановую работу", - добавил он.

При этом ситуация в поликлиниках остается достаточно напряженной: за прошедшую неделю было 655 тысяч медицинских контактов с больными ОРВИ и ковидом.

"Тем не менее, как и обещали, мы начали наращивать плановую помощь серьезным образом, уделяем пристальное внимание заболевшим гражданам "65+" и хроникам для того, чтобы всех, независимо от тяжести заболеваний, врачи могли посетить и поставить соответствующие диагнозы, контролировать ход течения болезни", - пояснил мэр Москвы.

Кроме того, часть КТ-центров, которые работали исключительно на ковид, также переводят в режим плановой помощи.

"Надеемся, что на следующей неделе ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках", - заключил Собянин.

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