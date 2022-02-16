Студенты-айтишники лучших вузов сдали экзамен на бойцов спецназа ВДВ

"Киберспецназ" - это четыре десятка студентов Российского технологического университета (МИРЭА) и Московского государственного юридического (МГЮА). "Технарей" намного больше, поэтому ко всем прилепилась приставка "кибер". Корреспонденты "РГ" отправились на полигон, чтобы разобраться, зачем будущим айтишникам и юристам навыки спецназа ВДВ?
"Работать с ними очень интересно, они отличаются от контингента, с которым мне приходится повседневно работать, - рассказывает инструктор учебного центра Виктор Иванов. - Ребята интеллектуально подкованные, очень умные и сообразительные. Мы добавили им жесткости и брутальности, и они стали почти как элитные бойцы российских подразделений".
Инструктор за время беседы поменял имя, сменив нашивку на груди. Не улыбайтесь, настоящего имени спецназовца посторонним знать не положено. Это не игры, здесь все по-взрослому - мороз, снег, оружие.
Вот только представьте: вы мирно спите, до подъема (он в 6.00) еще несколько часов. Вдруг в кубрик влетает граната. Не боевая, конечно - взрывпакет. Взрыв, крики. Мчитесь получать снаряжение и оружие. Так будят в спецназе. Ну, не каждую ночь, если каждую - гранат не напасешься. А когда предстоит сюрприз. Например, 12-часовой "Рейд выживания".
"Я на сборах в спецназе не первый раз, но впервые стреляла боевыми патронами, - не скрывает эмоций студентка Марина Свободина.
Стройная девушка: косички, ослепительная улыбка и 7,62-мм СВД весом 4,5 кг в руках. Говорит, что стрелять из снайперской винтовки очень здорово: "Только большая отдача из-за очень мощного патрона".
"Желающих больше, чем мест, главные критерии отбора - успеваемость, хорошие результаты по физподготовке и участие в военных проектах университета, включая военно-патриотические, - отмечает ректор технологического университета Станислав Кудж. - В этом году наш проект поддержал командующий ВДВ Андрей Сердюков, ведь школьниками занимаются Юнармия, ДОСААФ, а студентами - почти никто".
Двух недель не мало?
"Мы считаем - достаточно, - отвечает на мой вопрос ректор. - Методические подходы мы совершенствуем, вносим изменения, в том числе и с учетом пожеланий самих ребят".
Опыт "Зимы в спецназе" может быть использован всеми высшими и средними учебными заведениями с неограниченным числом участников. Идею обсудят представители минобороны и эксперты военных учебных центров при вузах России: "круглый стол" на эту тему пройдет в Москве во второй половине февраля.
Но не слишком ли большие нагрузки для ребят и девчат?
"Ну а какой смысл ехать в армию, если не испытывать все, что испытывают солдаты? - рассуждает студент Максим Бочарников. - Да, сложно, да, непривычно, да, для кого-то тяжело. Но если выдержишь, то сам себе говоришь: я молодец. Все выполнимо. Всем рекомендую: тут стреляют, тут весело".
Четверокурсница Анастасия Терешина, будущий специалист в области компьютерной безопасности, в спецназе уже третий раз. Подумывает связать жизнь с силовыми структурами.
Участие в проекте не означает, что студент обязан связать карьеру с армией. Да, айтишники военным нужны как никогда. Но это - дело добровольное. А навыки везде пригодятся.
...Прощаясь, я поинтересовался у снайпера Марины: "Встретишь хулигана - парня своего защитишь?". Улыбчивая кибербоец Свободина призналась: "Парня у меня пока нет, но всех нуждающихся в помощи - обязательно защищу!".