Студенты-айтишники лучших вузов сдали экзамен на бойцов спецназа ВДВ

В учебном центре Рязанского воздушно-десантного училища поздравили "киберсолдат" с завершением проекта "Зимы в спецназе".

"Киберспецназ" - это четыре десятка студентов Российского технологического университета (МИРЭА) и Московского государственного юридического (МГЮА). "Технарей" намного больше, поэтому ко всем прилепилась приставка "кибер". Корреспонденты "РГ" отправились на полигон, чтобы разобраться, зачем будущим айтишникам и юристам навыки спецназа ВДВ?

"Работать с ними очень интересно, они отличаются от контингента, с которым мне приходится повседневно работать, - рассказывает инструктор учебного центра Виктор Иванов. - Ребята интеллектуально подкованные, очень умные и сообразительные. Мы добавили им жесткости и брутальности, и они стали почти как элитные бойцы российских подразделений".

Опыт "Зимы в спецназе" может быть использован всеми высшими и средними учебными заведениями России с неограниченным числом участников

Инструктор за время беседы поменял имя, сменив нашивку на груди. Не улыбайтесь, настоящего имени спецназовца посторонним знать не положено. Это не игры, здесь все по-взрослому - мороз, снег, оружие.

Вот только представьте: вы мирно спите, до подъема (он в 6.00) еще несколько часов. Вдруг в кубрик влетает граната. Не боевая, конечно - взрывпакет. Взрыв, крики. Мчитесь получать снаряжение и оружие. Так будят в спецназе. Ну, не каждую ночь, если каждую - гранат не напасешься. А когда предстоит сюрприз. Например, 12-часовой "Рейд выживания".

"Я на сборах в спецназе не первый раз, но впервые стреляла боевыми патронами, - не скрывает эмоций студентка Марина Свободина.

Стройная девушка: косички, ослепительная улыбка и 7,62-мм СВД весом 4,5 кг в руках. Говорит, что стрелять из снайперской винтовки очень здорово: "Только большая отдача из-за очень мощного патрона".

"Желающих больше, чем мест, главные критерии отбора - успеваемость, хорошие результаты по физподготовке и участие в военных проектах университета, включая военно-патриотические, - отмечает ректор технологического университета Станислав Кудж. - В этом году наш проект поддержал командующий ВДВ Андрей Сердюков, ведь школьниками занимаются Юнармия, ДОСААФ, а студентами - почти никто".

Двух недель не мало?

"Мы считаем - достаточно, - отвечает на мой вопрос ректор. - Методические подходы мы совершенствуем, вносим изменения, в том числе и с учетом пожеланий самих ребят".

Опыт "Зимы в спецназе" может быть использован всеми высшими и средними учебными заведениями с неограниченным числом участников. Идею обсудят представители минобороны и эксперты военных учебных центров при вузах России: "круглый стол" на эту тему пройдет в Москве во второй половине февраля.

Но не слишком ли большие нагрузки для ребят и девчат?

"Ну а какой смысл ехать в армию, если не испытывать все, что испытывают солдаты? - рассуждает студент Максим Бочарников. - Да, сложно, да, непривычно, да, для кого-то тяжело. Но если выдержишь, то сам себе говоришь: я молодец. Все выполнимо. Всем рекомендую: тут стреляют, тут весело".

Четверокурсница Анастасия Терешина, будущий специалист в области компьютерной безопасности, в спецназе уже третий раз. Подумывает связать жизнь с силовыми структурами.

Участие в проекте не означает, что студент обязан связать карьеру с армией. Да, айтишники военным нужны как никогда. Но это - дело добровольное. А навыки везде пригодятся.

...Прощаясь, я поинтересовался у снайпера Марины: "Встретишь хулигана - парня своего защитишь?". Улыбчивая кибербоец Свободина призналась: "Парня у меня пока нет, но всех нуждающихся в помощи - обязательно защищу!".