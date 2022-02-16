В центре Воронежа обрушились два балкона

В Воронеже в течение суток обрушилось два балкона дома на улице Пушкинской, 18. Здание расположено в центре города. По счастливой случайности прохожие не пострадали, но куски бетона повредили козырек магазина на первом этаже и несколько автомобилей, припаркованных во дворе.

ЧП произошло 8 февраля. Историей заинтересовались в Следственном комитете, поскольку балконов на "сталинке" 1956 года постройки еще достаточно и любой из них может представлять угрозу жизни и здоровью людей.

На месте побывали сотрудники Госжилинспекции. Осмотр показал, что на балконных плитах есть сквозные дыры, стальные прутья арматуры оголены и сильно проржавели. "Любая нагрузка на плиты в данном случае способна привести к самопроизвольному падению и разрушению оставшихся выступающих конструкций фасада", - заключили в ГЖИ.

Управляющей компании Ленинского района выдано предписание обеспечить безопасные условия для жителей и пешеходов - вплоть до демонтажа аварийных балконов.

В 2013 году один из балконов этого дома уже упал. В 2021-м опечатали еще несколько - чтобы люди не вздумали на них выходить. По программе капремонта работы на этом фасаде запланированы на 2023-2025 годы. Возможно, теперь процесс удастся ускорить.

Тем временем

Аварийный дом в Гагарине (Смоленская область) срочно расселили после вмешательства прокуратуры. Здание на Советской набережной, 2, было построено в середине прошлого века и в 2019-м признано подлежащим сносу. Неизвестно, сколько пришлось бы ждать, если бы люди не рассказали о своей беде по федеральному телеканалу. Прокуратура провела проверку, возбудила уголовное дело о халатности городских чиновников и подала иск в суд. Для 25 человек быстро нашлись помещения в маневренном фонде. Похожий процесс завершился в Сафонове, где прокурор выступил на стороне женщины, лишившейся единственного жилья.