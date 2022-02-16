В Химках ликвидирован наркопритон

Наркопритон был организован в подмосковных Химках в одной из квартир дома на Юбилейном проспекте.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что безработная 21-летняя местная жительница систематически предоставляла жилое помещение для употребления наркотических средств и психотропных веществ наркозависимым людям. В квартире сотрудники полиции обнаружили трех человек, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.

В жилище полицейские обнаружили использованные одноразовые шприцы и приспособления для изготовления и употребления наркотиков. Изъяты свертки с метилэфедроном.

С задержанной взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.