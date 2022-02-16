В каких регионах тратят больше всего денег на госзакупки

Где регионы и госкомпании тратят больше всего денег, выяснили аналитики группы электронных площадок OTC.ru. Они изучили данные Единой информационной системы в сфере госзакупок за 2021 год и назвали топ-10 регионов с самыми активными заказчиками.

В исследовании (есть в распоряжении "РГ") учитывалось количество извещений о закупках и сумма предполагаемых расходов. Ее определи по начальным максимальным ценам контрактов. При этом рассматривались закупки как по 44-ФЗ (приобретение товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд), так и по 223-ФЗ (расходы госкорпораций и госкомпаний).

Всего в 2021 году по стране, по данным Единой информационной системы, было совершено 3,3 миллиона госзакупок на 27,2 триллиона рублей. Если вывести за скобки Москву и Санкт-Петербург, то количество закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ составит 2,7 миллиона, а сумма начальной максимальной цены уменьшится более чем в два раза - до 10,7 триллиона.

"В рамках федерального закона № 44-ФЗ расходуются бюджетные средства. В тех регионах, где их больше, соответственно, и больше закупок - как по количеству, так и по "денежной массе", - пояснил заместитель коммерческого директора группы OTC.ru Сергей Сердюков. - Москва и Санкт-Петербург лидируют по объему бюджетных средств, выделенных на их обеспечение. Поэтому мы не рассматривали их наравне с другими регионами и исключили из рейтинга".

И тогда лидером рейтинга по общему числу контрактов по 44-му и 223-му ФЗ стала Московская область. Здесь за прошлый год провели 127 тысяч закупок. На втором месте - Краснодарский край (115,7 тысячи закупок), на третьем - Свердловская область (почти 95 тысяч).

Далее в списке - Новосибирская область и Красноярский край, Челябинская область и Татарстан, Ростовская область и Башкортостан, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

По общей сумме начальной максимальной цене контракта за 2021 год первенствует вновь Подмосковье - там госзаказчики и госкомпании разместили заказов на 815 миллиардов рублей. Второй результат у Татарстана (532 миллиарда), третий - у Красноярского края (421 миллиард).

Закупками на 300 и более миллиардов (по сумме начальной максимальной цене) могут похвастаться Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский и Приморский края, Якутия, Башкортостан и Мурманская область.

Если брать отдельно закупки по 44-ФЗ - то есть государственный и муниципальный заказ - то самым активным регионом за пределами столиц окажется Кубань. Там за год совершили почти 88 тысяч госзакупок. Для сравнения, в Подмосковье их было 77 тысяч, в Новосибирской области - чуть менее 71 тысячи. Но денежный объем краснодарских закупок - около 208 миллиардов - отнюдь не рекордный. В Московской области сумма приблизилась к 550 миллиардам, в Татарстане - превысила 243.

По количеству закупок, проведенных госкомпаниями, выделяются Свердловская область, Подмосковье и Татарстан. По сумме - Татарстан (289 миллиардов рублей), Подмосковье и Красноярский край (266 и 259 миллиардов соответственно). Также в топ-10 по сумме начальной максимальной цене у госкомпаний вошли Мурманская область, Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Свердловская область, Башкортостан и Краснодарский край.