В Москве тиктокеров арестовали за треш-розыгрыш в метро

Суд отправил двоих тиктокеров под арест за серию треш-розыгрышей в московском метро, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Прикол" состоял в том, что один из молодых людей изображал в вагоне приступ неизвестной болезни, а второй снимал на камеру и самого актера, и реакцию шокированных пассажиров. Затем все это ради хайпа выкладывали в Tik Tok. "Дебют" состоялся 20 декабря прошлого года на станции "Калужская", повтор - 2 февраля там же.

Полиция провела проверку и квалифицировала действия блогеров как "Мелкое хулиганство". Парней 20 и 25 лет задержали, на обоих составили административные протоколы. Один из них отправлен под административный арест на пять, второй - на восемь суток.