В Москве уровень безработицы снизился в 7 раз

С начала 2020 года около 300 тысяч человек успешно трудоустроились при поддержке столичной службы занятости. А уровень безработицы снизился почти в 7 раз. Сейчас он составляет 0,44%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 года по начало февраля 2022 года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем высокую эффективность службы занятости в трудоустройстве соискателей - свыше 50% из числа обратившихся к нам находят работу. С начала 2020 года при поддержке "Моей работы" около 300 тысяч горожан успешно трудоустроились. Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям. Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%. Это самый низкий показатель за последние два года", - рассказала она.