В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов столичного региона

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, 22 февраля, 6 марта - поезда будут ходить по расписанию вторника.

В праздничные дни 23 февраля, 8 марта - по расписанию воскресенья. 24 февраля, 4 марта - по расписанию четверга, 5 марта - пятницы, а 6 и 7 марта - субботы.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД. В частности, изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.