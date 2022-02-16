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16.02.2022 11:00
Рубрика: Экономика

В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов столичного региона

Текст: Ирина Огилько

В предпраздничные и праздничные дни, с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта, изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Так, 22 февраля, 6 марта - поезда будут ходить по расписанию вторника.

В праздничные дни 23 февраля, 8 марта - по расписанию воскресенья. 24 февраля, 4 марта - по расписанию четверга, 5 марта - пятницы, а 6 и 7 марта - субботы.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД. В частности, изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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