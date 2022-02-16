За падение наледи на прохожего придется отвечать владельцу балкона

Во время оттепели ледяные глыбы падают не только с неочищенных крыш, но и с самовольно установленных балконных козырьков. Правда, далеко не все собственники квартир знают, что отвечать за чье-либо увечье в этом случае придется им, а не управляющей компании.

9 февраля на голову 91-летней старушки, проходившей мимо пятиэтажного дома № 11, корпус 2, на улице Клубной в Ярославле, рухнула снежно-ледяная глыба. Сын пожилой женщины Вячеслав Третьяк рассказал, что его маму не убило и серьезно не травмировало только потому, что с ней была дочь, которая, услышав шум сверху, успела оттолкнуть мать в сторону. Но по касательной ледышка голову все равно задела.

Пострадавшую доставили в больницу скорой помощи имени Соловьева, где обработали и зашили рану, провели обследование. В тот же день пенсионерка была отпущена домой.

Прокуратура Заволжского района Ярославля организовала по факту случившегося проверку и выяснила, что ледышка упала не с крыши, которая в этом доме плоская, а с козырька балкона на пятом этаже. Причем это самовольно установленный козырек, как и огромное количество аналогичных конструкций на балконах старых домов.

А в этом случае, подчеркивают специалисты, ответственность несет отнюдь не управляющая компания, а непосредственно владелец балкона, застекленного без разрешения, поскольку это имущество к общедомовому не относится.

- Если балконы были застеклены при строительстве дома, по проекту, - их обслуживает управляющая компания. Но когда жильцы сами сделали остекление и козырек без согласования, очищать их от снега обязаны собственники квартир. В то же время если ледышка упадет с самой плиты балкона, то тогда отвечать будет УК. Вот такие нюансы. Проблему с козырьками можно решить путем заключения определенного договора с обслуживающей дом управляющей компанией о включении козырьков балконов в состав общедомового имущества. Но возьмут ли УК на себя эту обязанность - очень большой вопрос, - говорит сопредседатель штаба ОНФ в Ярославской области, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг Татьяна Бородина.

По ее словам, в "ЖКХ-Контроль" иногда обращаются граждане с вопросом, несут ли они ответственность за самовольно застекленные балконы.

- Мы отвечаем, что да, несут. И наиболее грамотные и ответственные люди заботятся о состоянии своих козырьков зимой, убирают с них снег. Это, в общем, не так и сложно. Можно постучать изнутри по козырьку, когда начинается оттепель, вовремя сбивать образовавшиеся сосульки. Только обязательно нужно, чтобы кто-то в это время стоял внизу и следил за тем, чтобы в момент очистки козырька люди под балконом не ходили, - рассказывает об алгоритме действий Татьяна Бородина.

К слову, балкон дома в Заволжском районе Ярославля, откуда на пожилую женщину упала снежно-ледяная глыба, располагается на торце здания (такая вот необычная планировка), и здесь активно ходят люди. Большое счастье, что падение льда с козырька не закончилось гибелью человека.

- Вред здоровью пенсионерки будет оценен в рамках процессуальной проверки. В зависимости от того, каким он окажется, мы дальше будем определяться с иском о взыскании морального вреда в пользу пострадавшей, - пояснил заместитель прокурора Заволжского района Максим Заднепрянов.

Комментарий

Максим Заднепрянов, заместитель прокурора Заволжского района Ярославля:

- Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества, включая очистку крыш от снега и наледи, установлен постановлением правительства РФ от 3.04.2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения". В соответствии с положениями статей 15, 25, 36 Жилищного кодекса РФ и подзаконных нормативных актов установленные в ходе остекления балконов козырьки не являются общим имуществом. С учетом изложенного обязанность по очистке от наледи козырька балкона лежит на собственнике квартиры.