Зампредседателя гордумы Воронежа задержан по делу о мошенничестве

Заместитель председателя Воронежской городской думы стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. Депутат задержан, сообщили в управлении СКР по региону.

По предварительным данным, в 2018 году 48-летний мужчина получил от директора фирмы, строившей социальный объект в Грибановском районе, 9,2 миллиона рублей за помощь в своевременной приемке и оплате работ.

- В действительности подозреваемый не обладал полномочиями влиять на такие решения, - отметили в СКР.

Тем не менее депутат деньги принял и распорядился ими по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным ФСБ. Подозреваемый признал свою вину.