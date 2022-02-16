Дальневосточные гектары защитят от муниципальных чиновников

Изменить закон о дальневосточном гектаре и закрыть в нем лазейки, благодаря которым муниципальные чиновники пытались выдавить новых собственников с полученной ими в рамках государственной программы земли, в ближайшее время собирается полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев. Об этом он рассказал по итогам заседания окружного совета.

"У нас ряд руководителей и работников муниципалитетов намеренно стали затягивать рассмотрение заявлений, чтобы люди, так сказать, вылетели из пятилетнего периода, и можно было отобрать у них землю, которую сразу же перераспределяют в собственных целях, - сказал Трутнев. - Это безобразие. Мы обязательно будем сотрудничать с правоохранительными органами, добиваться того, чтобы все люди, которые пытаются найти лазейки в законе для того, чтобы использовать ее для личной выгодны, были наказаны не дисциплинарно, а по российскому законодательству".

По словам вице-премьера, наибольшее распространение такая практика получила в Приморье. Для проверок и поиска виновных уже привлечена Генпрокуратура, наказание для них будет самым жестким, добавил он. Все сделки с побывавшими в распоряжении людей гектарами будут пока остановлены, при необходимости их вторичное перераспределение пройдет через ту же компьютерную систему, с помощью которой участки распределяли изначально.

"Не надо у людей ничего забирать, на Дальнем Востоке полно неосвоенной земли, людям выдали доли одного процента территории, - уверен Трутнев. - Надо признавать заявления о передаче гектара в собственность в кратчайшее время после подачи заявления. И применять аналог презумпции невиновности - если человек подал такое заявление, считать, что он и землю освоил".

Дальневосточный гектар уже получили больше 100 тысяч человек, арктический гектар - больше тысячи.

Пока поправки к закону не приняты, Трутнев поручил главам регионов своими силами навести порядок. Сделать так, чтобы муниципалитеты сами рассылали уведомление о подошедшем сроке подачи заявления на то, чтобы оформить землю в собственность, а после поступления бумаг как можно быстрее решали вопрос в пользу людей.