Юрий Трутнев рассказал, как повысить эффективность тушения лесных пожаров

Замена вертолетов Ми-8 беспилотными летательными аппаратами при проведении мониторинга пожарной обстановки в лесах, а также минерализованные полосы разрыва рядом с населенными пунктами позволят значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами. Об этом полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев рассказал по итогам заседания окружного совета.

В целом федеральное финансирование противопожарных мероприятий в этом году увеличено в два раза, напомнил Трутнев, а отдельным регионам, например, Якутии, - в пять раз.

"Часть регионов просто заместили те средства, которые выделялись ими, на федеральные деньги, - отметил он. - В этом случае больше денег на тушение никак не получается". Вице-премьер заверил, что такие вольности станут предметом расследования правоохранительных органов, если о них станет известно уже при тушении пожаров.

Надо активнее применять более простые и дешевые средства профилактики и борьбы с пожарами, призвал вице-премьер. Он обратил внимание, что муниципалитетам до сих пор не были переданы полномочия устраивать минерализованные полосы разрыва между населенными пунктами и лесами, чтобы не допустить перехода огня с деревьев на дома жителей. Такое поручение было дано прошлым летом во время поездки по горящим регионам, оно до сих пор не выполнено, добавил он. Эта простая мера может защитить многих людей от огня, считает Трутнев.

"Добавлены деньги на патрулирование пожарной обстановки в лесах, - сказал Трутнев. - Но сколько стоит летный час Ми-8 все знают, - это дорогая машина". Вместо вертолетов представитель президента предложил использовать беспилотники. Однако оказалось, что на весь огромный округ есть всего шесть таких аппаратов. Региональным властям предложено продумать схему закупки дронов и замены ими вертолетов.

Надо активнее применять более простые и дешевые способы профилактики лесных пожаров

"Вопросы вроде небольшие, но они могут существенно повысить эффективность нашей работы", - резюмировал Юрий Трутнев.

Строительство дамб, призванных защитить людей от весенних паводков, во многих регионах Дальнего Востока отстает от графика. На эти цели были выделены значительные средства, однако в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, а также других регионах работы отстают от графика.

"Это не космодром, не судоверфь "Звезда", - возмутился вице-премьер. - Земляные дамбы делают бульдозерами и экскаваторами. Почему нельзя организовать такую работу годами, не могу понять до конца".

Квалификационным тестом для руководителя региона назвал постройку дамб Юрий Трутнев. По его мнению, губернатор обязан обеспечить своевременное выполнение работ, от которых зависит безопасность жителей региона.

В ближайшее время будет изменен закон о дальневосточном гектаре - в нем закроют лазейки, благодаря которым муниципальные чиновники пытались выдавить новых собственников с полученной ими в рамках государственной программы земли, сказал Юрий Трутнев.

"У нас ряд руководителей и работников муниципалитетов намеренно стали затягивать рассмотрение заявлений, чтобы люди, так сказать, вылетели из пятилетнего периода, и можно было отобрать у них землю, которую сразу же перераспределяют в собственных целях, - объяснил он. - Это безобразие. Мы обязательно будем сотрудничать с правоохранительными органами, добиваться того, чтобы все люди, которые пытаются найти лазейки в законе для того, чтобы использовать ее для личной выгоды, были наказаны не дисциплинарно, а по российскому законодательству".

По словам вице-премьера, наибольшее распространение такая практика получила в Приморье. Для проверок и поиска виновных уже привлечена Генпрокуратура, наказание для них будет самым жестким, добавил он. Все сделки с побывавшими в распоряжении людей гектарами будут пока остановлены, при необходимости их вторичное перераспределение пройдет через ту же компьютерную систему, с помощью которой участки распределяли изначально.

"Не надо у людей ничего забирать, на Дальнем Востоке полно неосвоенной земли, людям выдали доли одного процента территории, - уверен Юрий Трутнев. - Надо признавать заявления о передаче гектара в собственность в кратчайшее время после их подачи заявления. И применять аналог презумпции невиновности - если человек подал такое заявление, считать, что он и землю освоил".

Дальневосточный гектар уже получили больше 100 тысяч человек, арктический гектар - больше тысячи.

Пока поправки к закону не приняты, Юрий Трутнев поручил главам регионов своими силами навести порядок. Сделать так, чтобы муниципалитеты сами рассылали уведомление о подошедшем сроке подачи заявления на то, чтобы оформить землю в собственность, а после поступления бумаг как можно быстрее решали вопрос в пользу людей.

Первые пожары и паводки

В МЧС приступили к сбору данных по паводкообразующим факторам. А в Рослесхозе составили предварительный прогноз по весенним пожарам.

По имеющимся на вчерашний день данным, паводкам будут подвержены 18 регионов страны. Чтобы быть готовыми к наступлению большой воды, в марте на Дальнем Востоке развернут мобильный пункт приема и обработки спутниковой информации из космоса. В середине апреля спасатели проведут учения, на которых отработают действия во время подтоплений.

Вместе с паводками весна может неприятно удивить и первыми лесными пожарами, которые ожидают в марте-апреле. "На основе средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, статистических данных и результатов многомерного анализа, предстоящей весной ожидается превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в шести федеральных округах страны".

Такие данные приводятся в прогнозе пожарной опасности Федеральной "Авиалесоохраны". Согласно прогнозу, в марте есть вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на территории Крыма, на западе Краснодарского края, в западной и северной частях Ростовской области. Также в зоне риска будут находиться южные части Белгородской и Воронежской областей, восток Республики Тыва, юго-запад и юг Забайкальского края, южная часть Приморья.

А в апреле список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров на юге страны дополнят Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области. В Сибири будет велика вероятность возгораний в лесах на западе Алтайского края, на востоке Тывы, на юге Омской области, в юго-восточной части Красноярского края и Иркутской области.

В регионах Дальнего Востока риски повышены в Еврейской АО, в Хабаровском крае, Бурятии, южной и восточной частях Забайкальского края, на юго-востоке Амурской области и в Приморском крае.

Подготовил Тимофей Борисов