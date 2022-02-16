Какие секреты хранит хабаровская панорама "Волочаевская битва"

В России есть одна-единственная панорама, посвященная периоду Гражданской войны. Это монументальное полотно находится в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова. Оно воссоздает фрагмент знаменитого Волочаевского сражения, 100-летие которого мы отмечаем в эти дни. 41-метровая картина хранит свои тайны. О них корреспонденту "РГ" рассказали в музее.

Художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика Грабаря Виктор Кузнецов работал с панорамой в 2012-2014 годы. Фото: Пресс-служба Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова

От диорамы к панораме

Мысль создать панораму "Волочаевская битва" возникла у хабаровчан в середине 1950-х, и эту идею поддержало министерство культуры СССР. За два года трое художников-баталистов знаменитой студии имени Грекова написали восьмиметровую диораму "Волочаевский бой", которую установили в главном музее Хабаровска. Сегодня она хранится в запасниках и требует реставрации.

Создание панорамы началось только в 1967 году по инициативе тогдашнего директора музея Всеволода Сысоева. Увидев в Москве панораму Бородинского сражения, он предложил таким же образом увековечить в Хабаровске события легендарных волочаевских дней февраля 1922 года.

- Были планы возвести здание панорамы прямо на сопке Июнь-Корань, создать к 50-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке грандиозный Волочаевский мемориал с десятиметровой фигурой народоармейца. Но от очень затратной идеи отказались в пользу современной пристройки к историческому зданию краеведческого музея в Хабаровске, где гораздо больше посетителей. Во многом из-за строительства сроки открытия панорамы сдвигались, - говорит старший научный сотрудник Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Алексей Шестаков.

За создание монументального полотна взялись известные художники-баталисты - Анатолий Горпенко из студии имени Грекова и Сергей Агапов. Масштабная работа требовала свободного пространства, поэтому живописцам предоставили спортзал одной из московских школ.

Первый эскиз грековцев комиссия не приняла: слишком много было критических замечаний у специалистов. Так, полотно не отражало природу юга Дальнего Востока, а траншеи и блиндажи соответствовали периоду Великой Отечественной войны. Этот вариант тем не менее успели обнародовать - в 1972 году в Москве вышел набор открыток "Волочаевка" с эскизами фрагментов неудачной панорамы.

Со второй попытки

Весной 1971 года художники Сергей Агапов и Анатолий Горпенко прибыли в Хабаровский край, чтобы поработать на месте сражения. Весь февраль они рисовали этюды у Волочаевки. Командование Дальневосточного военного округа выделило инженерную роту, которая воссоздала часть оборонительных рубежей белоповстанцев генерала Молчанова. Военнослужащие в форме бойцов Народно-революционной армии (НРА) Дальневосточной республики участвовали в показательном штурме укреплений.

Второй эскиз - итог четырехлетней работы - принимала министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Консультантами выступили легендарные маршалы Николай Крылов, Иван Баграмян, Василий Чуйков, а также вдова главнокомандующего НРА Василия Блюхера. Утвержденный эскиз в виде диорамы сегодня можно увидеть в музее Биробиджана.

Полотно Волочаевской панорамы, намотанное на большой барабан, привезли в Хабаровск в спецвагоне осенью 1974-го. Установкой занимался тандем авторов вместе с хабаровскими коллегами. В ходе монтажа выяснилось, что для полной окружности панораме не хватает около метра полотна. Пришлось срочно наращивать холст и дописывать изображение. 30 апреля 1975 года панораму торжественно открыли.

- В отличие от других трех российских панорам Волочаевская вышла камерной. Передний план находится прямо перед зрителем, а расстояние до живописного полотна всего-то около двух метров. При этом переход предметного плана в холст выполнен так филигранно, что изумляет искусствоведов и поражает зрителя, - говорит Алексей Шестаков.

Вид сверху

Чтобы увидеть панораму, необходимо подняться по крутой винтовой лестнице на смотровую площадку. Точкой обзора является западный склон сопки Июнь-Корань.

- Художнику нужно было показать как можно больше событий на картине, поэтому выбрано такое место. Отсюда видно деревню, станцию с водокачкой, атаку бронепоездов на железной дороге. А совсем рядом перед нами разворачивается наступление. На переднем плане - окопы белоповстанцев, полуразрушенный блиндаж-землянка - командный пункт одного из полков, - рассказывает Алексей Шестаков.

При осмотре панорамы можно заметить, что деревня Волочаевка уже занята народоармейцами. Самая горячая точка в западной части панорамы - это бой на склоне, рукопашные столкновения за соп­ку, которых на самом деле не было. Чуть севернее изображена атака кавалерии НРА и отдельного пластунского батальона, а на переднем плане брошенные орудия молчановцев.

На востоке виднеются очертания хребта Хехцир, у отрогов которого находится Хабаровск. В ту сторону тянутся вереницы отступающих колонн белоповстанцев, вдалеке виден уходящий бронепоезд "Каппелевец".

Было - не было

Специалисты по периоду Гражданской войны находят в монументальном творении множество исторических несоответствий, а то и ляпов. Например, у белоповстанца в руках почему-то оказался императорский штандарт с двуглавым орлом, хотя молчановцы были республиканцами. А народоармейцы изображены с красным знаменем, тогда как на флаге ДВР - синий прямоугольник с аббревиатурой на красном фоне.

- Бойцы противоборствующих сил в реальности были одеты почти одинаково разношерстно. Они носили все, что под руку попадалось: тулупы, полушубки, пальто, папахи, меховые шапки. Художникам же пришлось использовать вымысел, чтобы противники на полотне хоть как-то различались. Так появились революционные матросы и бойцы в буденовках, а на шинелях белоповстанцев заблестели золотые погоны. У народоармейцев имелись сине-красные нарукавные шевроны, но они почти незаметны на картине, - рассказывает Алексей Шестаков.

По его словам, не могло быть в Волочаевке землянок и хорошо укрепленных траншей. Нет в боевых донесениях упоминаний о рукопашной схватке, которая стала одним из главных сюжетов панорамы. А сама деревня изображена такой, какой она стала только спустя полвека после сражения. Но в целом Волочаевская панорама отлично передает масштабность битвы.

Интересно, что изначально Сергей Агапов и Анатолий Горпенко не выписывали четко персонажей картины. Портретные черты лиц у многих героев проявились после реставрации 1985 года, чем авторы полотна были страшно недовольны. Кроме того, на нем возникли лишние детали. Так, вдруг появился боец, который целится в зрителя в упор. Возникает эффект, что он следит за тобой неотступно, откуда бы ты на него не смотрел!

Со временем исчезло кое-что из предметного переднего плана. Для создания эффекта тлеющих головешек землянки художники использовали части елочных игрушек с фосфорным составом, дававшим изумительное красновато-оранжевое свечение, которое однажды прекратилось.

- Авторов панорамы уже нет в живых, но за произведением присматривают их коллеги - художники-грековцы. Они регулярно занимаются реставрацией полотна. Из-за того, что между зрителем и холстом очень мало места, влияние на картину оказывает даже человеческое дыхание, - говорит Алексей Шестаков.

Кстати

Картина Волочаевского боя воссоздана и в школьном музее села Волочаевка Еврейской автономии силами преподавателя ИЗО и учеников.

- Небольшая диорама выставлена в зале Гражданской войны в экспозиции "Этих дней не смолкнет слава". Она погружает в атмосферу тех дней, когда шли ожесточенные бои на всем волочаевском плацдарме, - рассказал хранитель музея, учитель истории Алексей Зайцев.

В музее наряду с экспозициями "Земля волочаевская", "Наша школьная планета", "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…" также представлены макеты сопки Июнь-Корань и здания памятника-музея на ее вершине.