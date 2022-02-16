Курильский вулкан Эбеко дважды выбросил пепел

В среду днем на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, специалисты зарегистрировали два пепловых выброса высотой до 1,8 километра.

Как сообщает сахалинский главк МЧС, шлейф от выбросов распространился в юго-западном направлении от исполина.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопада и запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016-го.