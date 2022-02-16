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16.02.2022 07:55
Рубрика: Экономика

На Камчатке озвучили предварительный прогноз на лососевую путину-2022

Текст: Анна Бондаренко

На расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета был озвучен предварительный прогноз на лососевую путину 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почему лососевая путина в ДФО вновь оказалась под угрозой срыва

По словам руководителя департамента анадромных рыб России ФГБНУ "ВНИРО" Альбины Канзепаровой, общий объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке может составить 264 тысячи тонн. Это самый низкий ожидаемый уровень вылова за последние 12 лет. Традиционно первое место по вылову лососей в 2022 году будет за Камчаткой - предполагается, что регион сможет добыть 137 тысяч тонн водных биоресурсов, далее идет Сахалинская область - 87 тысяч тонн, и Хабаровский край, от которого не ждут более 30 тысяч тонн.

Как заметил губернатор Камчатки Владимир Солодов, исходя из интересов сохранения водных биологических ресурсов, будут ведены ограничения промышленного лова в Авачинской губе и Авачинском заливе, в частности на реках Паратунка, Авача, где рыболовство будет вестись только в рамках традиционной деятельности.

- Также промышленное рыболовство будет ограничено на реке Опала, введено дополнительное регулирование в бассейне реки Камчатка и ряде других. Само регулирование носит традиционный характер, и рыбаки, и научное сообщество оценивают его как оптимальный - это введение проходных дней исходя из фактического пропуска рыбы для воспроизводства, - пояснил он.

Напомним, что в 2021 году "красная" путина была очень удачной. Рыбакам удалось добыть больше 500 тысяч тонн лосося. Результаты лучше были только в 2018, 2011 и 2009 годах. На Камчатке, в самом лососевом регионе Дальнего Востока, добыто 438 тысяч тонн, что на 16 процентов выше показателя нечетного 2019 года и существенно выше уровня 2020-го, когда было добыто существенно меньше прогноза.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область ДФО Хабаровский край

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