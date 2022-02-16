Названа причина "красных приливов" на Камчатке

Подведены итоги первого года научных исследований по комплексной программе "Экологическая безопасность Камчатки" Минобрнауки России. Исследования ученых подтвердили версию о естественных причинах токсичного "красного прилива" на восточном побережье полуострова в 2020 году. Напомним, он сопровождался массовой гибелью морских обитателей.

По словам директора Института Мирового океана ДВФУ Кирилла Винникова, "красные приливы" - регулярное явление, которое наблюдается в акваториях различных морей Мирового океана. Например, осенью 2021 года с ним столкнулись на японском острове Хоккайдо. Оно может быть связано как с повышенной температурой воды, так и с большим содержанием биогенов в прибрежной акватории Камчатки в результате отсутствия ветра и наличия речного стока - например, если после извержения вулкана в воду попадает пепел. Ученые полагают, что микроводоросли в камчатские воды могли занести и морские течения.

- Сейчас мы точно можем сказать, что это экологическое происшествие было вызвано интенсивным цветением микроводорослей рода Karenia, которые встречаются в Японии и на Аляске, - отметил Кирилл Винников.

В этом году исследования продолжатся - из соображений обеспечения безопасности региона.