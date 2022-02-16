Половина городов Дальнего Востока останется без мастер-планов

Не выполнить поручение президента представить на Восточном экономическом форуме этого года мастер-планы своего развития рискуют 11 из 22 крупных городов этой части страны. Об этом полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев рассказал по итогам заседания окружного совета.

Заключили договоры с проектировщиками и реально приступили к работе только в половине городов, отметил Юрий Трутнев. Остальные написали, что "ведут переговоры". По оценке полномочного представителя главы государства, у них осталось очень мало шансов выполнить поручение президента в срок.

"Передовые - Петропавловск-Камчатский и Магадан, отстают Находка и Нерюнгри", - перечислил он.

Спасти ситуацию могут крупные предприятия, работающие в этих городах, считает Юрий Трутнев. Ведь именно их администрация должна быть заинтересована в том, чтобы работники жили в красивой и удобной среде.