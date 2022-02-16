Разработан мастер-план туристических территорий Сахалинской области

Корпорация "Туризм.РФ" завершила работу над предварительной концепцией мастер-плана туристических территорий Сахалинской области, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Документ представлен губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко и одобрен главой региона.

Специалисты исследовали текущее состояние рынка гостиничных и туристических услуг Сахалина, провели анализ туристического потока.

Также была проанализирована транспортная доступность, состояние инженерной инфраструктуры и обеспеченность индустрии гостеприимства профессиональными кадрами. Отдельное внимание уделили достопримечательностям и точкам притяжения и интересов туристов.

Для увеличения турпотока на Сахалин предполагается комплексное развитие туристических территорий, в том числе расширение фонда современных гостиниц и увеличение пропускной способности аэропорта Южно-Сахалинска с 2023 года до 5,7 млн пассажиров в год.

Также планируется развивать круизную инфраструктуру в городе Корсаков.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, ключевым для развития туризма должны стать всесезонный горнолыжный курорт "Горный воздух" и территория природного экологического туризма Лагуна Буссе. А основу нового номерного фонда составят комфортные и доступные отели категории "три звезды".

Как предполагается, реализация проектов по созданию современной, безопасной туристической инфраструктуры на Сахалине обеспечит рост турпотока к 2030 году в четыре раза. По оценкам Корпорации "Туризм.РФ", остров смогут ежегодно посещать более 1 млн россиян и иностранных туристов.

Сейчас чаще всего регион посещают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, а также крупных городов Дальнего Востока. Это любители активного отдыха - лыж, велосипедов и путешественники, которых привлекает природная уникальность региона. Есть и гости из Японии, Южной Кореи, США и Китая. В среднем туристы проводят на острове четыре дня и тратят 5-5,5 тыс рублей в сутки на человека. Большинство поездок организуют самостоятельно и предпочитают останавливаться в гостиницах на срок до 4 ночей.

По словам генерального директора Корпорации "Туризм.РФ" Сергея Суханова, проект мастер-плана - это очередной этап совместной работы с Сахалинской областью, соглашение о сотрудничестве с которой было заключено осенью 2021 года. Комплексное планирование развития Сахалина как нового туристического центра на Дальнем Востоке предполагает совместную работу над развитием транспортной составляющей и инфраструктуры гостеприимства с Минвостокразвития, Минстроем России, с администрацией региона.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что развивая богатый туристический потенциал региона, можно сделать жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее. Сейчас регион добивается федеральной поддержки проектов по развитию туристической инфраструктуры. Среди них - строительство новых трасс, подъемников и системы оснежения на "Горном воздухе", а также участка дороги к озеру Буссе, отметил он.