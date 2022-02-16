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16.02.2022 05:13
Рубрика: Общество

Сахалинец рассказал о легендарной операции "Шторм-333"

Текст: Юлия Гарднер
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 35(8683)
Накануне исполнилось 33 года со дня вывод советских войск из Афганистана. Началу той войны предшествовала спецоперация "Байкал-79", важной частью которой был штурм дворца афганского диктатора Амина. Полковник спецподразделения "Альфа" КГБ СССР и ФСБ Владимир Цветков - единственный в Сахалинской области участник того штурма.
Владимир Цветков имеет множество наград. Фото: Юлия Гарднер Владимир Цветков имеет множество наград. Фото: Юлия Гарднер
Владимир Цветков имеет множество наград. Фото: Юлия Гарднер

Письмо Андропову

Владимир Константинович Цветков - ровесник Сахалинской области. Он родился 2 января 1947 года в городе Кадиевка Луганской области. Когда ему исполнилось два года, семья переехала в островной регион.

- Я окончил южно-сахалинскую школу № 5, там были только старшие классы. Учился в классе под буквой "к" - так их много было. На наши вечера пацанов плотных ставили на входе. Они под любым предлогом - галстука нет или еще чего - парней из других школ не пускали, чтобы те наших девчонок не расхватывали, - улыбается ветеран.
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Окончив факультет иностранных языков местного педагогического института, Цветков работал учителем английского в поселке Восток Поронайского района. Через год его призвали в армию, в ракетно-зенитный дивизион.

Именно там за месяц до окончания службы срочник, насмотревшись фильмов и начитавшись книг о разведчиках, написал письмо тогда еще председателю Комитета государственной безопасности СССР Юрию Андропову.

- Просто хулиганил, честно говоря, - улыбается Владимир Цветков. - "Воспитанный на примерах Николая Кузнецова, Зои Космодемьянской, Рихарда Зорге, хотел бы связать свою дальнейшую судьбу…" - в таком духе написал и отправил. Через две-три недели особист пришел, вызвал меня в Ленинскую комнату и долго расспрашивал, откуда у меня появилась такая идея. Правда, не упрекал.

Так и попал Владимир Цветков в органы госбезопасности. Его отправили в Минск на высшие курсы КГБ. Туда посылали всех, у кого было высшее образование. В 1973 году он успешно прошел аттестацию и стал работать в УКГБ по Сахалинской области. А его афганская история началась в 1979-м.

Бутылек валерьянки

Это был канун Олимпиады в Москве. Политбюро очень долго решало, вводить ли в Афганистан советские силы. В начале 1979-го Цветкова отправили в Подмосковье, в учебный центр подготовки командиров спецподразделений. По официальной версии, чтобы обеспечивать безопасность проведения Олимпиады. На деле сахалинца включили в оперативную группу специального назначения "Зенит", куда вошли лучшие офицеры КГБ. Цветков стал ведущим снайпером спецотряда, который усиленно готовили к важной операции.

В Афгане в середине сентября после переворота к власти пришел Хафизулла Амин, по приказу которого убили лояльного СССР прежнего лидера Нур Мохаммада Тараки. Свергнуть диктатора предстояло во время операции "Шторм-333".

Фото: РГАКФД. Арх. N 23804
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Летом дальневосточник с другими бойцами прибыл в Кабул. Операция прошла 25 декабря 1979 года. Цветков возглавил отряд из 14 бойцов - четырех спецназовцев и десяти человек из так называемого мусульманского батальона ГРУ. В него вошли таджики и узбеки из Ферганы.

- Познакомились с начальником управления "С" - внешней разведки, он нас инструктировал. Нам его представили как капитана Лебедева, хотя на самом деле он был тогда в звании генерал-майора. Мы все были не под своими фамилиями. Письма, которые получали из дома, читали в строю, их тут же собирал старший и сжигал, - говорит "афганец".

Он вспоминает, что в те времена такие серьезные операции готовились "страшно безалаберно".

- Нас вызвали в посольство и сказали, что нужно получить две снайперские винтовки для уничтожения целей, а каких - скажут позднее. Говорю: надо пристрелять оружие, все-таки Кабул расположен на 2000 метрах над уровнем моря. Стреляешь на 300-500 метров, а дальность прямого полета пули из-за разреженного воздуха повышается. Если целишься в колени, пуля прилетит в живот. А это смертельное ранение, которое не нужно, если стоит задача захватить человека в плен, - рассказывает полковник ФСБ.

После уговоров ребят под жесточайшей охраной все же вывезли для учебных стрельб в Баграм. Это город в 60 километрах к северо-западу от Кабула. Мишеней не было. Стреляли по обычным картонным коробкам из-под бытовой техники на фоне дувала - глинобитного забора. Пристреляться удалось не сразу: на своих мишенях Цветков следы пуль никак не находил, зато ровно в полутора метрах от них, на заборе, уже зияла огромная брешь. И как лейтмотив звучали слова Федора, второго номера в снайперской паре Цветкова: "Вовка, если ты сдрейфишь на штурме, я тебя первый застрелю!".

Накануне боя командир отряда позаимствовал в медчасти большой бутылек валерьянки. Понимал, что солдаты волноваться будут - все-таки в первый раз идут в бой. И точно.

- Только дали команду отъезжать, зацокали затворы. Я ребятам дал валерьянку, пустили по кругу, успокоились, - рассказывает Владимир Константинович.

Фото: Архив "РГ"
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Перед отрядом стояла задача имитировать мятеж на территории третьего батальона афганской армии, состоящего из 300 человек. Для этого нужно было захватить два танка и выстрелить из них по резиденции диктатора. Затем загнать солдат в казармы и удерживать их там до конца операции.

Цветков вместе с другим спецназовцем Дмитрием Волковым выпрыгнул из машины первым, чтобы "снять" часовых.

- Мы договорились: если афганец стоит к нам ближе, чем в десяти метрах, Дима стреляет в него из бесшумного пистолета. А если дальше - я. Из автомата с насадкой для бесшумной стрельбы. Но я не знал, что из-за нее не перезаряжается автомат, поэтому выстрелил только один раз. Но часовой сразу повалился, - рассказывает сахалинец.

Тем временем мусульманский отряд залез в танки. "Командир, боеприпасов нет!". А ведь надо обязательно изобразить нападение на дворец.

- Хорошо, перед этим наш генерал в чине капитана приказал взять с собой гранатомет, - говорит офицер. - Выстрелили прямо в окно дворца. У двоих из ушей тут же потекла кровь - он нас напрочь оглушил!

После этого начался бой. Охрана Амина отчаянно сопротивлялась. Беспросветный огонь прижимал к земле.

- Диму Волкова убили сразу. Я приказал ребятам достать перевязочные пакеты и намотать бинт на рукава, чтобы не убили свои же: ведь все в одинаковой афганской форме. В этот момент меня ранили. - говорит ветеран. - Лечился больше полугода,

Сама легендарная операция, во время которой Амин был убит, продлилась около 40 минут. Она как блестящий пример вошла в учебники по тактике и стратегии боевых действий.

Союз ветеранов

После Афгана Владимир Цветков возглавлял специальную антитеррористическую оперативно-боевую группу УКГБ СССР по Сахалинской области. Обезвреживал опасных преступников, спасал людей, пресекал незаконный оборот наркотиков. А еще не забывал о спорте, с которым дружит всю жизнь.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Полковник - организатор и участник многих авто- и велопробегов, легкоатлетических марафонов, в том числе по маршруту Москва - Барселона. Но самым запоминающимся называет легкоатлетический марафон Южно-Сахалинск - Оха 1977 года. Маршрут в 1000 километров с юга на север острова марафонцы пробежали за 17 дней. Кстати, пока Цветков преодолевал дистанцию, у него родилась дочь Катя. Позднее появился сын Егор, который продолжил семейную династию военных.

Владимир Константинович - член Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов госбезопасности. Сама организация, которую возглавляет почетный гражданин Южно-Сахалинска Александр Иванча, занимается важной работой. Одна из главных ее задач - поддержка отставных сотрудников и ветеранов войны, участников боевых действий, их вдов. Участники помогают улучшать им жилищные условия, оказывают различную помощь, а также издают книги, увековечивая память героев.

Другое важное направление - воспитательная работа с молодежью. Более чем за 25-летнюю историю организации ее члены провели множество военно-патриотических и спортивных мероприятий. А еще ветераны облагораживают Южно-Сахалинск, высаживая аллеи деревьев, ухаживают за памятниками и могилами бойцов в разных населенных пунктах острова.

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