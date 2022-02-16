СК начал проверку после отравления людей в Сахалинском порту

Новости

Не "приземлившиеся" ИТ-гиганты могут получить оборотные штрафы 12:01
Памфилова: 57% россиян считают выборы честными 11:58
Лефортовский суд арестовал очередного гражданина РФ по делу о госизмене 11:42
Названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками 11:27
В прямом эфире Reuters из Киева прозвучал гимн СССР 11:26
Назван объем запаса лекарств от коронавируса в России 11:22
Лыжницы Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта 11:21
Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева Дареджан Квеидзе 11:09
МИД КНР: Раздувание США угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины 11:09
СК возбудил уголовное дело после обнаружения голодающих детей в Москве 11:00
Тыловики возвращаются из Крыма в свои части 11:00
В праздничные дни изменится расписание пригородных поездов столичного региона 11:00
Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год 10:53
РКН готов принять меры к компаниям, не исполняющим закон о "приземлении" 10:51
Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Лидия Белозёрова 10:50
Svenska Dagbladet назвала Вооруженные силы РФ самыми мощными в Европе 10:46
ЛНР: Украинские силовики разместили танки вблизи линии соприкосновения в Донбассе 10:45
Женская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 10:45
Муж и сын погибшей на съемках оператора подали иск на Алека Болдуина 10:42
В Москве на кандидата в водители возбудили уголовное дело за взятку 10:39
Зюганов сообщил, что его выписали из больницы 10:31
Японскую принцессу Йоко выписали из больницы 10:18
Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа 10:12
В Химках ликвидирован наркопритон 10:10
Названы самые популярные имена детей в Москве 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 11:49
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после отравления людей в Сахалинском порту

Текст: Дина Непомнящая

После отравления десяти работников берегового предприятия во время работ на турецком сухогрузе Bordo Mavi в порту города Невельска начали проверку специалисты следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В Ижевске хозяйку бассейна будут судить за отравление детей хлором

"Проводится процессуальная проверка по распространенному в средствах массовой информации сообщению об отравлении граждан ядовитыми парами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Они изучают ситуацию, чтобы определить нарушались ли трудовые права работников. Будет дана оценка действиям сотрудников предприятия и должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда.

Напомним, что накануне десять человек пожаловались на першение в горле и затрудненное дыхание. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Медики поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом".

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год
Эшелоны с военной техникой выводятся из Крыма после учений
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
За сутки в России госпитализированы 19 573 человека с COVID-19
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды