СК начал проверку после отравления людей в Сахалинском порту

После отравления десяти работников берегового предприятия во время работ на турецком сухогрузе Bordo Mavi в порту города Невельска начали проверку специалисты следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Проводится процессуальная проверка по распространенному в средствах массовой информации сообщению об отравлении граждан ядовитыми парами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Они изучают ситуацию, чтобы определить нарушались ли трудовые права работников. Будет дана оценка действиям сотрудников предприятия и должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда.

Напомним, что накануне десять человек пожаловались на першение в горле и затрудненное дыхание. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Медики поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом".