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16.02.2022 17:00
Рубрика: Власть

Трутнев нашел способ повысить эффективность тушения лесных пожаров

Текст: Алексей Дуэль
Замена вертолетов Ми-8 беспилотными летательными аппаратами при проведении мониторинга пожарной обстановки в лесах, а также минерализованные полосы разрыва рядом с населенными пунктами позволят значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами. Об этом полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев рассказал по итогам заседания окружного совета.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В целом федеральное финансирование противопожарных мероприятий в этом году увеличено в два раза, напомнил Трутнев, а отдельным регионам, например, Якутии - в пять раз.

Фото: Сергей Савостьянов
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"Часть регионов просто заместили те средства, которые выделялись ими, на федеральные деньги, - отметил он. - В этом случае больше денег на тушение никак не получается". Вице-премьер заверил, что такие вольности станут предметом расследования правоохранительных органов, если о них станет известно уже при тушении пожаров.

Надо активнее применять более простые и дешевые средства профилактики и борьбы с пожарами, призвал вице-премьер. Он обратил внимание, что муниципалитетам до сих пор не были переданы полномочия устраивать минерализованные полосы разрыва между населенными пунктами и лесами, чтобы не допустить перехода огня с деревьев на дома жителей. Такое поручение было дано прошлым летом во время поездки по горящим регионам, оно до сих пор не выполнено, добавил он. Эта простая мера может защитить многих людей от огня, считает Трутнев.

"Добавлены деньги на патрулирование пожарной обстановки в лесах, - сказал Трутнев. - Но сколько стоит летный час Ми-8 все знают, - это дорогая машина". Вместо вертолетов представитель президента предложил использовать беспилотники. Однако оказалось, что на весь огромный округ есть всего шесть таких аппаратов. Региональным властям предложено продумать схему закупки дронов и замены ими вертолетов.

"Вопросы вроде небольшие, но они могут существенно повысить эффективность нашей работы", - резюмировал Юрий Трутнев.

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