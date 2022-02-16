Трутнев заявил о риске срыва поручения Путина по программам развития городов в ДФО

Одиннадцать из 22-х крупных городов на Дальнем Востоке рискуют не выполнить поручение президента Владимира Путина по представлению на Восточном экономическом форуме в 2022 году мастер-планов своего развития. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьер Юрий Трутнев по итогам заседания окружного совета.

Заключили договоры с проектировщиками и реально приступили к работе только в половине городов, отметил Трутнев. Остальные написали, что "ведут переговоры". По оценке полномочного представителя главы государства, у них осталось очень мало шансов выполнить поручение президента в срок.

"Передовые Петропавловск-Камчатский и Магадан, отстают Находка и Нерюнгри", - перечислил он.

Спасти ситуацию могут крупные предприятия, работающие в этих городах, считает вице-премьер. Ведь именно их администрация должна быть заинтересована в том, чтобы работники жили в красивой и удобной среде.