Ученые назвали причину "красного прилива" на Камчатке

Изучение вопроса велось в рамках комплексной программы "Экологическая безопасность Камчатки".

По данным ученых, причиной так называемого "красного прилива" стала одновременная массовая вегетация нескольких видов микроводорослей - динофлагеллят, численность которых достигала 700 тысяч клеток в литре воды. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

"При этом после стадии интенсивного роста микроводорослей дефицит питательных веществ стимулировал выработку метаболитов, оказывающих вредное воздействие на живые организмы. Активное воздействие биогенных факторов на морскую среду, скорее всего, было спровоцировано локальными и глобальными изменениями климатических условий - прежде всего температуры воды и ее насыщенности кислородом. Хотел бы напомнить, что с подобным явлением осенью 2021 года столкнулись и наши соседи по Тихоокеанскому региону. В частности, рыбацкие кооперативы в районе города Кусиро на востоке Хоккайдо сообщали, что на 1 октября произошла гибель в их регионе более 90 процентов морских ежей. При этом, по данным наших ученых, на Камчатке зафиксировано постепенное восстановление донных сообществ прибрежных акваторий юго-восточного и юго-западного побережий", - сказал министр.

Работы по программе "Экологическая безопасность Камчатки" вели Институт Мирового океана ДВФУ вместе с ведущими специализированными научными организациями РАН.

Как отмечают в краевом правительстве, ученые продолжат изучение прибрежных акваторий Камчатки и в этом году.

Напомним, что к октябре 2020 года серфингисты, облюбовавшие Халактырский пляж в Авачинском заливе на Камчатке, пожаловались на тошноту, резь в глазах, а также поделились видео, запечатлевшим множество мертвых морских животных на берегу. Было выдвинуто несколько версий, что стало причиной этих происшествий, но все они разделились на две части: техногенное загрязнение или природное явление. Ученые, работавшие на полуострове, в итоге подтвердили их естественный характер.