В Бурятии возобновили плановый прием пациентов, прерванный из-за COVID-19

Медицинские организации в Республике Бурятия с 15 февраля начали оказывать гражданам плановую медицинскую помощь. В конце января такой прием пациентов пришлось приостановить из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тогда медицинских работников мобилизовали для помощи больным COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе, плановый прием возобновили 12 организаций.

Согласно последним данным, в стационарах республики сейчас находятся 1848 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В реанимации - 142 пациента, на ИВЛ - 46. 16526 человек получают лечение амбулаторно. За последние сутки зарегистрировано 1067 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 145 человек.