В Чите бродячая собака напала на беременную женщину

В Забайкалье начали доследственную проверку после появления в местных средствах массовой информации сообщений о нападении на беременную в Чите.

Как пишут журналисты, при нападении животного девушка упала и сломала ногу. О других травмах не говорится. Следователи проверят эту информацию, пообщаются с пострадавшей и изучат медицинские документы, чтобы определить тяжесть полученных травм.

"Намерены получить объяснения должностных лиц администрации Центрального района Читы, в обязанности которых входит обеспечение безопасности жителей краевого центра", - отметили в пресс-службе краевого следкома.

Решение о дальнейших действиях будет принято по результатам проверки.