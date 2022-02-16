В Хабаровском крае шесть школ закрыли на карантин из-за COVID-19

В Хабаровском крае из-за коронавируса на карантин закрыли шесть школ, еще 19 - из-за ОРВИ у большого количества учащихся. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Кроме того, из-за острой респираторной вирусной инфекции закрыты восемь детских садов в пяти муниципальных районах - Николаевском, Верхнебуреинском, Аяно-Майском, Охотском, имени Лазо.

"Есть отдельно закрытые классы и группы в детских садах", - написал Никонов.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в регионе выявлено 1594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 263 человека. На лечении от COVID-19 находятся 16439 пациентов, 1968 - стационарно, 14471 - амбулаторно. Загруженность коечного фонда в крае составляет 74,38 процента.