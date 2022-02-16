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16.02.2022 11:29
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае уровень коллективного иммунитета снизился до 69,1%

Текст: Ольга Коваль

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Хабаровском крае снизился и составляет 69,1%, тогда как ранее достигал 72%. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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Как объяснил зампред правительства по соцвопросам Евгений Никонов, коллективный иммунитет складывается из числа привитых, переболевших и ревакцинированных не позднее полугода.

"Шесть месяцев назад темпы вакцинации в крае были низкими, поэтому сейчас мы имеем снижение уровня коллективного иммунитета", - отметил Никонов.

По его словам, вакцинироваться нужно активнее, чтобы показатель коллективного иммунитета стремился к 80%. Только в этом случае в крае могут быть сняты антиковидные ограничения.

Тем временем в регионе продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. Каждый день выявляют до 1,5 тысячи новых зараженных. Специалисты связывают это с распространением штамма "омикрон".

- Наиболее активный прирост заболеваемости у детей до года, школьников старшей возрастной группы, взрослых до 29 лет. Стали болеть и пожилые люди, - добавила глава управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Сейчас диагноз COVID-19 подтвержден у 16,5 тысячи жителей края, 86 процентов из них проходят лечение амбулаторно.

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