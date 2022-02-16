В Якутске уровень заболеваемости COVID-19 снизился вдвое

Более чем на 50 процентов за последние сутки сократился уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Айсен Николаев.

"В первую очередь это связано с большим сокращением числа заражений в Якутске - почти на 57,5 процента. В районах республики тоже наблюдается снижение, но в меньшей степени, на 9,3 процента", - написал Николаев.

В Якутии также растет количество выздоровевших. За последние сутки таковых 4329 человек. Вместе с тем не сокращается число пациентов, находящихся в реанимацияи - 115.

Наибольшее количество госпитализаций приходится на Якутск, а также Мегино-Кангаласский и Мирнинский районы.

Уровень коллективного иммунитета в Республике Саха преодолел планку в 70 процентов.