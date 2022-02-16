В КНДР раскрыли секрет успеха политики Ким Чен Ира

В конце прошлого столетия мало кто в мире думал, что социалистическая Корея сможет защитить свой строй.

Разрушение социалистического рынка, жесткие затруднения в экономике и недостаток продовольствием, вызванные грянувшими подряд несколькими катастрофическими стихийными бедствиями, ядерная военная угроза, санкции и блокада со стороны враждебных сил…

Однако КНДР, преодолев все эти трудности, сотворила чудо - открыла себе широкий простор для построения могучего социалистического государства.

Это чудо она совершила под руководством Председателя ГКО КНДР - Ким Чен Ира (1942-2011).

Абсолютная поддержка народных масс

Самый главный секрет успеха политики Ким Чен Ира - в абсолютной поддержке и доверии народа.

Еще до того, как он, помогая Президенту Ким Ир Сену (1912-1994) в работе, стал руководить всеми делами государства, Ким Чен Ир снискал безмерное уважение и почтение со стороны народа, который называл его "дорогим руководителем".

Люди всегда твердо верили, что все выдвинутые им линии и политические установки направлены на процветание страны и во благо их самих. И в суровые дни, когда встали многочисленные промышленные предприятия и людям пришлось переживать трудности из-за нехватки продовольствия, они неизменно верили, что проводимая Ким Чен Иром политика сонгун является самой справедливой для защиты страны от угрозы агрессии империалистов, и абсолютно поддерживали ее. Молодежь считала наивысшей честью для себя стоять на страже Родины, все - от мала до велика - оказывали помощь Народной Армии и содействовали развитию оборонной промышленности.

Согласно планам Ким Чен Ира повсеместно в стране широко развернулось строительство электростанций малого и среднего размера, были проложены самотечные оросительные каналы, а также проводилась крупномасштабная планировка полей. Из-за дефицита машин и других средств людям порой приходилось на себе носить стройматериалы, но и в таких трудных условиях были созданы современные заводы и фабрики, построены новые дороги.

Под руководством Вечного лидера корейский народ, наконец, преодолел трудную ситуацию и встретил период нового перелома в построении могучего социалистического государства.

Чувство глубокого доверия и почтения корейцев к Председателю ГКО Ким Чен Иру международное сообщество могло ощутить десять лет назад, когда он ушел из жизни. Весь мир был поражен трогательным зрелищем на церемонии прощания с Ким Чен Иром, которая в торжественной обстановке проходила в Пхеньяне, - люди в середине дороги преградили движение машины с его прахом, крича: "Нельзя вам!".

Опора на могучую армию

Другой секрет успеха политики, проводившейся Ким Чен Иром, - в незыблемом духе самоотверженной защиты вождя, который проявляют воины Народной Армии, считающейся могучими вооруженными силами мирового уровня.

Враждебные силы не останавливались ни перед чем, чтобы задушить социалистическую Корею. Если бы армия не была сильной и не вооружилась незыблемым духом самоотверженной защиты вождя, то они без малейших колебаний развязали бы войну в этой стране, как в Ираке и Афганистане.

Еще до развертывания официальной политической деятельности (работу в аппарате ЦК ТПК он начал 19 июня 1964 года) Ким Чен Ир впервые принял на себя руководство делами революционных вооруженных сил: 25 августа 1960 года провел инспекцию гвардейской танковой дивизии КНА. И постоянно уделял большое внимание укреплению мощи армии. Особенно в конце прошлого века, в самые тяжелые годы он проводил самобытную политику сонгун, которая определила армию как главную движущую силу революции и опору социалистического дела.

Народноармейцы с честью оправдали доверие своего руководителя. Они не только железной стеной стояли на страже страны, чтобы никто не осмелился посягнуть на нее, но и внесли особый вклад в преодоление экономических трудностей в стране и открытие нового периода строительства могучего государства. Восприняв приказ вождя, воздвигли крупную Анбенскую молодежную ГЭС и множество других монументальных творений эпохи, совершили трудовые подвиги на шахтах, рудниках и в деревнях.

Незаурядное искусство руководства

Еще один секрет успеха политики Ким Чен Ира - в его выдающихся способностях и незаурядном искусстве руководства как политика.

Ким Чен Ир всегда на научной основе анализировал создавшиеся субъективные, объективные условия и обстановку в стране и ясно намечал линии, чтобы корейский народ неизменно отстаивал социализм и шел по пути к приумножению богатства и могущества страны, ее процветанию. Он добился единодушия и сплоченности вождя, партии и масс для создания прочных собственных сил для дела социализма, всегда верил в народ и опирался на силу народных масс в решении всех задач. И в преодолении всех трудностей он придерживался приоритета идей людей и выявления их духовной силы.

Его выдающиеся политические способности и искусство руководства можно хорошо понять лишь по тому факту, что КНДР и в столь трудное время превратилась в страну, запускающую искусственные спутники Земли и обладающую ядерным оружием. Таких стран в мире наперечет.

Его незыблемый дух национальной самостоятельности, большая притягательная сила и горячая любовь к нации привели к проведению в 2000 году первых в истории раскола корейской нации межкорейских саммита и переговоров, к принятию Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня и Декларации от 4 октября, что вписало блестящую страницу в историю движения нации за воссоединение страны. И внешние сношения страны значительно расширились и развились благодаря его твердой позиции и искусной дипломатии.

Его неутомимая внешнеполитическая деятельность и дипломатическая находчивость заметно повысили статус КНДР на международной арене. Западные страны, которые в прошлом действовали с оглядкой на США, наперебой начали возобновлять и устанавливать дипломатические отношения с республикой. Вдребезги разбилась американская сеть изоляции и удушения КНДР.

Неслучайно японский общественный деятель Вакабаяси Хироси опубликовал статью под названием "Выдающийся гигант истории" и в ней, в частности, указал: "Лидер Ким Чен Ир, безусловно, выдающийся гигант истории, ветеран политики в современном мире".