В Приморье главу стройкомпании задержали по подозрению в подкупе

Во Владивостоке пресечена противоправная деятельность руководителя крупной строительной компании, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

38-летний глава коммерческой организации незаконно получил от директора фирмы-подрядчика 80 тысяч рублей за приемку исполненных работ по внутренней отделке жилого дома.

Следственным отделом по Советскому району Владивостока регионального СУ СК возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. С фигуранта взята подписка о невыезде.

Операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром".