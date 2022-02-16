В Приморском крае грузовик врезался в поезд

В среду днем на перегоне Лимонник - Варфоломеевка в Приморье водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом.

Как сообщили "РГ" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, сигнализация на переезде работала исправно. Машинист грузового состава заметил выезжающую машину, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось.

В результате сошли с рельсов две колесные пары локомотива. Пострадавших нет. На место ДТП скоро прибудет восстановительный поезд со станции Уссурийск.