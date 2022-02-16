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16.02.2022 04:34
Рубрика: Общество

В Приморье сняли на видео вскармливание новорожденного тюлененка

Текст: Ольга Журман

Первые в этом году новорожденные тюлени в Дальневосточном морском заповеднике запечатлены учеными на видео в высоком разрешении, сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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В кадр попали мать и только что появившийся на свет малыш - с еще незажившей пуповиной. Они лежат на берегу острова. Заметно, как детеныш пробует материнское молоко.

Это пляж стал для тюленей лежбищем, в том числе во время размножения. К середине февраля здесь отмечено уже шесть новорожденных. Ларга - единственное морское млекопитающее, которое производит потомство в заповеднике и проводит в нем полный жизненный цикл. В заповеднике они размножаются на берегах островов группами, а не одиночными особями на плавучих льдинах как в остальной части ареала.

Заснять животных удалось благодаря новому оборудованию - камерам с 30-кратным зумом, которые позволяют наблюдать за ларгами максимально детально и не создавая беспокойства для них.

Теперь ученые получили возможность круглогодично следить за тюленями, что позволит составить наиболее полную картину их наземной жизни в естественной среде обитания. Собранные материалы помогут в проведении общего учета численности ларги.

"Мы наблюдаем за родами, кормлением, следим, сколько времени занимают эти процессы, отмечаем элементы общения самцов и детенышей и многое другое, - отметил научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин.

Справка "РГ"

Ларга, или дальневосточная нерпа - один из видов тюленя. У ларги всегда один детеныш, который "одет" в бельковый наряд. После первой линьки в возрасте 2-4-х недель малыши становятся похожими на взрослых. За сутки детеныш выпивает несколько литров молока, поправляясь при этом на два килограмма в день.

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