МВД наградило оренбурженку, на ходу остановившую неуправляемый автобус

Оренбурженка Татьяна Мелеусова получила награду от полиции за то, что предотвратила ДТП: она сумела остановить на ходу потерявший управление автобус с пассажирами, когда водителю за рулем стало плохо.

Как сообщило в среду УМВД по региону, нештатная ситуация на дороге произошла 4 февраля. Днем Татьяна Мелеусова ехала в маршрутке. Внезапно водитель почувствовал себя плохо и потерял управление. Автобус, в салоне которого находились около десяти пассажиров, в том числе беременная женщина, съехал в кювет и несколько раз столкнулся с деревьями.

Быстро оценив обстановку, Татьяна Мелеусова остановила автобус с помощью ручного тормоза. А затем вместе с прибывшими медиками оказала помощь водителю.

Начальник управления МВД по областному центру Олег Чернявский вручил оренбурженке благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, смелость и решительность в экстремальных условиях.

- Это действительно героический поступок: не испугаться в сложной ситуации, собраться и принять правильное решение, - отметил он.