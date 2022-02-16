В Чувашии прокуроры назвали возможную причину вспышки норовируса в школе

Вероятной причиной массового заболевания школьников норовирусом в Новочебоксарске могли стать нарушения санитарных правил в образовательном учреждении. Анализы работников пищеблока на инфекцию оказались отрицательными. Результатами проверки поделилась прокуратура Чувашии.

12 января этого года из-за плохого самочувствия занятия в школе №16 Новочебоксарска были вынуждены пропустить 167 учеников, 57 из которых обратились за помощью медиков. Сейчас все дети выздоровели.

В прокуратуре выяснили, что всем заболевшим был поставлен диагноз "норовирусная инфекция". В школе были найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства - отсутствие в овощном цехе необходимой вытяжной системы, раковины для мытья рук. Также складское помещение убиралось некачественно. По заключению специалистов, причиной массовой заболеваемости детей мог стать контакт пищи с поверхностями, содержащими вирусную инфекцию.

В ходе проверки выяснилось, что учителя несвоевременно делали профилактические прививки, в помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка, потолки в пищеблоке были поражены грибком, а в учебных кабинетах питьевой режим был организован с нарушениями.

В адрес директора школы было вынесено представление с требованием устранить выявленные прокуратурой нарушения. Поставщик питания был оштрафован на пять тысяч рублей в рамках возбужденного дела об административном правонарушении. Школа оштрафована на 30 тысяч рублей. Административное дело было возбуждено и в отношении директора учреждения.