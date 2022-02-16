В Чувашии прокуроры назвали возможную причину вспышки норовируса в школе

Новости

Мошенник в Москве по поддельным документам приобрел квартиру на 28 миллионов рублей 15:09
Прокуроры и следователи получат статус ветерана боевых действий за работу в Чечне 15:07
В России могут появиться кураторы нуждающихся в помощи семей 15:05
Минздрав разрешил испытания новой вакцины с вирусоподобными частицами 14:57
Лавров допустил принятие закона о санкциях против лиц, связанных с Лондоном 14:48
Путин продлил срок службы своему помощнику Игорю Левитину 14:47
Российские пары фигуристов выступят последними в короткой программе на Олимпиаде 14:42
К Москве приближается циклон "Иления" 14:41
"Молодая гвардия" ЕР избрала руководителя и воссоздала политсовет 14:41
В России изменится порядок оплаты подключения к электросетям 14:33
Российские хоккеисты сыграют в полуфинале ОИ с победителем пары Швеция-Канада 14:22
Путин утвердил штрафы за перевод денег нелегальным казино 14:22
Финляндия сыграет со Словакией в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады 14:17
Родителям истощенных близнецов предъявлено обвинение в покушении на убийство 14:11
Ту-22М3 засветился в Сирии с новой ракетой 14:08
Сборная России установила рекорд по числу олимпийских медалей в лыжных гонках 14:06
В Ростове на "горячей линии" по COVID-19 будет работать робот-консультант 14:04
"Газпром" поставил рекордный суточный объем газа в Китай 13:58
В Минске поддерживают инициативу России о проведении саммита СБ ООН 13:51
Минцифры не планирует облагать сбором Steam и Xbox Game Store 13:49
Что будет с автомобилем, если на АЗС залить не тот бензин 13:47
Песков: До кульминации антироссийской истерии на Западе еще далеко 13:46
Швеция не будет вступать в НАТО 13:40
Шойгу провел консультации с коллегой из Бразилии 13:36
Столтенберг признал, что НАТО продолжит вести антироссийскую пропаганду 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 14:56
Рубрика: Происшествия

В Чувашии прокуроры назвали возможную причину вспышки норовируса в школе

Текст: Мария Волкова

Вероятной причиной массового заболевания школьников норовирусом в Новочебоксарске могли стать нарушения санитарных правил в образовательном учреждении. Анализы работников пищеблока на инфекцию оказались отрицательными. Результатами проверки поделилась прокуратура Чувашии.

СК начал проверку после отравления людей в Сахалинском порту

12 января этого года из-за плохого самочувствия занятия в школе №16 Новочебоксарска были вынуждены пропустить 167 учеников, 57 из которых обратились за помощью медиков. Сейчас все дети выздоровели.

В прокуратуре выяснили, что всем заболевшим был поставлен диагноз "норовирусная инфекция". В школе были найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства - отсутствие в овощном цехе необходимой вытяжной системы, раковины для мытья рук. Также складское помещение убиралось некачественно. По заключению специалистов, причиной массовой заболеваемости детей мог стать контакт пищи с поверхностями, содержащими вирусную инфекцию.

В ходе проверки выяснилось, что учителя несвоевременно делали профилактические прививки, в помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка, потолки в пищеблоке были поражены грибком, а в учебных кабинетах питьевой режим был организован с нарушениями.

В адрес директора школы было вынесено представление с требованием устранить выявленные прокуратурой нарушения. Поставщик питания был оштрафован на пять тысяч рублей в рамках возбужденного дела об административном правонарушении. Школа оштрафована на 30 тысяч рублей. Административное дело было возбуждено и в отношении директора учреждения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

Лавров: Лондон готов действовать против России в первых рядах
В Кремле оценили обращение Байдена к России
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений
Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год
Швеция не будет вступать в НАТО
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды