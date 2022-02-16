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16.02.2022 14:52
Рубрика: Общество

Нижегородцы придумали систему автоматической дозаправки беспилотников

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Команда нижегородских ученых разработала прототип и получила патент на систему бесконтактной автоматической дозаправки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Попытки создания подобных систем осуществляются во многих странах. Но нижегородская разработка отличается точностью координации беспилотника с заправочной станцией и бесконтактностью зарядки. Система позволяет обойтись минимумом доводки БПЛА, что существенно уменьшает расход энергии, себестоимость системы по сравнению с аналогами и не влияет на летно-технические характеристики БПЛА.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- Зарядка БПЛА осуществляется беспроводным способом с использованием воздушного трансформатора, где энергия из первичной цепи посадочной площадки передается во вторичную цепь аппарата посредством магнитного поля, - рассказал доцент кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского Сергей Стасенко. - Наше изобретение устраняет недостатки прототипов за счет оригинальной конструкции автономной заправочной станции и алгоритма управления посадкой, основанного на собственных разработках в области систем искусственного интеллекта и систем регистрации флуоресцентных изображений.

Модуль управления выполнен с возможностью связи с БПЛА, а платформа - в виде автономной станции, которая питается от солнечной энергии. Место посадки беспилотника на платформе обозначено разметкой. На платформе установлена УФ-камера. Модуль питания включает аккумуляторную батарею и катушки для создания переменного магнитного поля для бесконтактной дозаправки.

В зону видимости БПЛА входит с использованием штатной навигационной системы на базе GPS/ГЛОНАСС. Затем беспилотник с использованием радиоканала ищет локальную вычислительную сеть автономной станции, включает ультрафиолетовый источник излучения и передает свои координаты станции.

Летательный аппарат оснащен вычислительным модулем, включающим алгоритм распознавания разметки. Он представляет собой заранее обученную нейросеть, что позволяет минимально использовать вычислительные возможности БПЛА.

Научно-исследовательские работы выполнялись на базе лаборатории перспективных методов анализа многомерных данных ННГУ в рамках мегагранта "Масштабируемые сети систем искусственного интеллекта для анализа данных растущей размерности".

В коллектив исследователей, помимо Сергея Стасенко, также входят научный сотрудник Федерального исследовательского центра "Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Александр Тельных, старший научный сотрудник ИПФ РАН Ирина Нуйдель и научный сотрудник ИПФ РАН Ольга Шемагина.

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Наука Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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