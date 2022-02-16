Нижегородцы разработали противораковое средство двойного действия

Сотрудники кафедры органической химии химического факультета и кафедры биофизики института биологии и биомедицины Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ) предложили методику, по которой можно получать препараты "двойного" удара" по опухоли.

Один компонент помогает "сжигать" раковые клетки, а второй нарушает их рост, развитие и деление. Причем компоненты адресно доставляются именно к опухолевым клеткам, не затрагивая здоровые. В этом главная особенность отечественной разработки.

Препарат представляет собой так называемый конъюгат, то есть искусственную молекулу, состоящую из нескольких химически объединенных компонентов.

- Адресная доставка достигается за счет того, что конъюгат, находясь в растворенном виде в крови и будучи распределенным по всему организму, цепляется только за клетки, на поверхности которых имеются рецепторы факторов роста. Это такие образования, которые отвечают за рост и деление клеток, - пояснил корреспонденту "РГ" заведующий лабораторией химии природных соединений и их синтетических аналогов Александр Нючев. - Поскольку опухолевые клетки растут и делятся очень быстро, то на их поверхности находится огромное количество рецепторов факторов роста. Так что практически все молекулы конъюгата из кровотока цепляются только за опухолевые клетки.

Затем происходит проникновение конъюгата внутрь клетки и запуск двух независимых механизмов лечения: химиотерапии за счет блокировки работы факторов роста и фотодинамической терапии, реализуемой фотоактивной частью конъюгата.

Адресная доставка осуществляется благодаря молекулам на основе хиназолина, имеющего аминные, метокси- и галогенные заместители.

В целом механизм действия препарата таков: молекулы попадают в кровоток и накапливаются в клетках опухоли. Через некоторое время клетки облучают. Светочувствительный компонент препарата - порфириновый краситель - поглощает свет и передает его энергию на соседние молекулы кислорода. Они, в свою очередь, переходят в возбужденную форму, которая буквально "сжигает" раковые клетки. Одновременно второй компонент сборной молекулы блокирует работу важнейших ферментов, нарушает рост, развитие и деление клеток. Все это вместе приводит к уничтожению опухоли. Причем оба компонента дают синергетический эффект - терапевтический результат в несколько раз выше суммарного воздействия тех же молекул, работающих по отдельности.