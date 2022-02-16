Нижегородец пытался убить друга, забывшего поздравить его жену с 8 марта

Житель Павлова Нижегородской области попытался зарезать своего друга за то, что тот забыл поздравить его жену с 8 марта. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Следствием установлено, что утром 9 марта 2021 года в одной из квартир Павлова произошла ссора между двумя друзьями. Один из них обвинил другого в том, что тот забыл поздравить его жену с 8 марта. После этого он нанес ему ножевое ранение.

"Мужчина был госпитализирован в больницу и остался в живых только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью", - сообщили В СУ СК России по Нижегородской области.

29-летний житель Павлова ранее был неоднократно судим. Свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 9 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.