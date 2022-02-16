Пермские ученые создают антибиотик из крови человека

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создала белково-пептидную субстанцию с повышенным антибактериальным и противовирусным эффектом. На ее основе может быть разработан эффективный антибиотик, который не вызывает устойчивости у бактерий.

- По мере появления новых классов антибиотиков развиваются и механизмы привыкания к ним микроорганизмов. Эту проблему может решить создание препаратов, которые не вызывают устойчивости у бактерий. В частности, одними из них становятся антимикробные пептиды, которые содержатся в нейтрофилах человека и животных. Это важные факторы системы врожденного иммунитета, которые обеспечивают защиту от инфекций, - пояснила профессор кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Биотехнологи уже оценили безопасность новой субстанции в отношении клеток тканей на этапе доклинического изучения. Для этого они использовали эпителиоподобные клетки почки эмбриона свиньи. В результате эксперимента был получен положительный результат.