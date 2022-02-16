В Башкирии осудили виновника пожара, в котором погиб ребенок

45-летний житель Салавата предстал перед судом за оставленный непотушенный окурок, который стал причиной пожара и гибели ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Суд установил, что в сентябре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил в своей квартире на четвертом этаже многоквартирного дома тлеющий окурок сигареты и ушел. Это стало причиной пожара, в результате которого двое детей, находившихся этажом выше, отравились продуктами горения. Их доставили в больницу. Четырехлетнюю девочку спасти не удалось, она умерла, а ее 17-летняя сестра получила тяжкий вред здоровью.

- Мужчина признал вину в совершенных преступлениях. Он признан виновным в причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - уточнили в прокуратуре Башкирии.