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16.02.2022 08:21
Рубрика: Происшествия

В Башкирии осудили виновника пожара, в котором погиб ребенок

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

45-летний житель Салавата предстал перед судом за оставленный непотушенный окурок, который стал причиной пожара и гибели ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме

Суд установил, что в сентябре 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил в своей квартире на четвертом этаже многоквартирного дома тлеющий окурок сигареты и ушел. Это стало причиной пожара, в результате которого двое детей, находившихся этажом выше, отравились продуктами горения. Их доставили в больницу. Четырехлетнюю девочку спасти не удалось, она умерла, а ее 17-летняя сестра получила тяжкий вред здоровью.

- Мужчина признал вину в совершенных преступлениях. Он признан виновным в причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

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