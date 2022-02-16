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16.02.2022 08:36
Рубрика: Общество

В Башкирии реконструируют храм XVIII века

Текст: Олеся Нематова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 35(8683)
В самом центре села Архангельское располагается старинный Михаило-Архангельский храм, построенный еще в XVIII веке. Местные жители обратились в редакцию "РГ" с просьбой включить его в туристический проект "Уникальные места Башкирии".
Белый кирпичный храм появился в 1789 году. Фото: Олеся Нематова Белый кирпичный храм появился в 1789 году. Фото: Олеся Нематова
Белый кирпичный храм появился в 1789 году. Фото: Олеся Нематова

- У нас в селе нет производств. Зато имеется хорошая возможность сделать его туристическим центром. Архангельский район знаменит Аскинской пещерой, люди приезжают со всей страны. Туристы могут продлить путешествие, заехав к нам и посетив одну из красивейших церквей Башкортостана, - написали в письме архангельцы.

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Белый кирпичный храм появился в 1789 году на месте старой деревянной церкви, сожженной войсками Емельяна Пугачева в 1774 году. Назван он в честь главного Архангела Михаила, являющегося защитником и покровителем мирян от невзгод и бед.

Расположение церкви весьма удобное: отсюда хорошо просматривается вся окрестность, видна река Скимка.

В конце 1880-х годов к церкви по просьбе латышей был пристроен специальный придел Александра Невского. Представители данной нации проживали в ближайших деревнях и работали на предприятиях. Для них важно было наличие молитвенного дома, где бы они могли собираться в праздничные дни и вспоминать родные обычаи.

1935 год стал трагичным в истории храма - его разрушили. Большевики снесли купол, алтарь и кресты. Здание же "перепрофилировали" в культурно-просветительский клуб. Огромное количество икон и реликвий было утеряно. Неравнодушные люди забирали образы тайком, чтобы сохранить и передать потомкам. К сожалению, многие предметы не удалось восстановить.

- Существует легенда: восемнадцать больших икон увезли в какой-то музей. Но до сих пор мы не можем найти их следы, - рассказывает староста храма Ирина. - В стенах церкви имеются огромные ниши, вероятнее всего в них и хранились утерянные образы.

Одну из самых старейших икон Михаила Архангела обнаружили в пыльном подвале. От неправильного хранения она потемнела, и на ней ничего нельзя было рассмотреть. Тогда ее отвезли на реставрацию. Однако художникам не пришлось ничего делать: случилось самое настоящее чудо. Образ стал проявляться. Такое, кстати, происходит нередко, когда лик святого, оказавшись в нужном месте и добрых руках, начинает светлеть и возвращается к исходному началу. Такая же история произошла и с иконой целителя Пантелеймона. Когда ее передали в церковь, то на ней была только светлая полоска. Со временем лик показался людям.

Фото: iStock
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- Пришла как-то женщина, у нее сестра с мужем попали в аварию. Он сразу умер, а она лежала в реанимации. Врачи не давали никаких утешительных прогнозов, - вспоминает староста. - Я ей говорю: "Помолитесь от души, попросите Пантелеймона, чтобы помог вылечиться". Через некоторое время она пришла поблагодарить и рассказать, что сестра выздоровела.

В ноябре 1991 года храм вновь распахнул двери для всех верующих. С того дня он никогда не пустует. Шесть лет назад началась реконструкция церкви. До сих пор не могут восстановить колокольню и завершить внутренний ремонт. Пока службы проводят в приделе Александра Невского, в котором не так много места.

- Надеемся, что работы скоро завершатся, - говорит отец Евгений. - Главный вопрос упирается в деньги. Помогают неравнодушные люди и прихожане. Ищем, конечно, спонсоров. Есть те, кто откликаются и протягивают руку помощи. Осталось получить проектно-сметную документацию и по чертежам восстановить недостающие стены, своды главного купола и колокольню.

Прихожане же надеются, что в ближайшем времени по всему селу разольется благовестный колокольный звон.

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