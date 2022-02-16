В Башкирии растет число погибших на дорогах

По итогам 2021 года республика не достигла запланированного нацпроектом снижения смертности на дорогах. В авариях на территории региона погибли 480 человек. Почему же выделяемые на реализацию программы средства не приносят должного эффекта, разбирался корреспондент РГ.

Деньги в работу

По данным регионального минтранса, только в 2021 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в республике было предусмотрено 8,8 миллиарда рублей, из них более 1,7 миллиарда рублей - из федерального бюджета. На эти средства дорожные работы велись на 255 объектах общей протяженностью более 387 километров, что почти на 40 километров больше, чем в 2020 году.

В отчетах значится более 20 тысяч установленных дорожных знаков, свыше 30 тысяч сигнальных столбиков, 29 тысяч погонных метров барьерного и 4,8 тысячи погонных метров пешеходного ограждений. Также в республике построили 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля и заключили новые госконтракты по аренде 800 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Вроде бы делается многое и даже есть результаты. Так, в пресс-службе администрации Уфы отметили: в городе в рамках нацпроекта удалось снизить количество мест концентрации ДТП в течение года с 59 до 41. По федеральной программе привели в так называемое "нормативное состояние" 18 аварийно-опасных участков, а это более 28 километров автомобильных дорог. Кроме того, в рамках нацпроекта выполнено комплексное благоустройство улиц Комсомольской, 8 Марта, Парковой и Бульвара Хадии Давлетшиной. В это же время в Стерлитамаке отремонтировали проспект Октября, в Благовещенском районе - участки автодороги Уфа - Бирск - Янаул, в Чишминском районе - трассу Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки и так далее по всей республике.

За качество отвечают?

Несмотря на все проводимые работы, "ненормативное состояние" дорог - это достаточно распространенное явление для нас, и не всегда дело только в ямах, нередко причина в вовремя не убранном снеге или отсутствии разметки. По данным региональной Госавтоинспекции, в прошлом году неудовлетворительное состояние дорог в республике стало сопутствующей причиной трети всех ДТП. В них погиб 141 человек и пострадали почти 1,6 тысячи граждан.

- В рамках федерального государственного надзора к административной ответственности привлечены 106 должностных и юридических лиц. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог должностные и юрлица дорожно-эксплуатационных служб привлекались к административной ответственности 683 раза, - отметил начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Если все дороги были бы чищенными, без ям и должным образом освещены, то жертв могло быть меньше? По словам Владимира Севастьянова, чаще всего аварии происходят из-за нарушения самими водителями правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, неправильного выбора дистанции и из-за выезда на встречную полосу. И не всегда те, кто за рулем, оказываются пьяными. Наоборот, количество ДТП с участием нетрезвых автомобилистов и их жертв постепенно сокращается: за 2021 год зафиксированы 368 "пьяных" аварий, в которых погибли 94 человека и 468 травмированы, тогда как годом ранее в 388 дорожных происшествиях с участием нетрезвых водителей погибли 102 человека и 495 пострадали.

Кроме того, инспекторы ГИБДД в прошлом году за пьяную езду задержали 15 тысяч человек, что на две тысячи меньше, чем в 2020-м. Свой эффект возымел новый формат массовых рейдов ГИБДД, когда полицейские останавливают весь поток автомобилей в определенном направлении.

- Каждого визуально оцениваем на состояние опьянения без проверки документов, водители обычно относятся спокойно, потому что мы заранее предупреждаем о рейде, - говорит Владимир Севастьянов.

По его словам, хорошо дисциплинирует автолюбителей наличие камер фотовидеофиксации нарушений. В регионе сегодня более тысячи аппаратно-программных комплексов, с помощью которых в прошлом году вынесено почти 3,4 тысячи постановлений об административных нарушениях.

- Я считаю, что в 2022 году необходимо еженедельно менять локации передвижных камер. Ставить их прежде всего на двухполосных участках федеральных и региональных трасс, где чаще происходят опасные выезды на встречку. Мы уже выступили с этим предложением к центру организации дорожного движения и, думаю, его поддержат, - заметил главный госавтоинспектор РБ.

Суровость закона...

Вроде бы дороги ремонтируют, камеры фотовидеофиксации устанавливают, штрафы выписывают, а люди в авариях продолжают гибнуть. Что же делать?

В прошлом году парламентарии Госсобрания РБ выступили с законодательной инициативой ввести конфискацию автомобилей у водителей, повторно севших за руль пьяными и совершивших аварию, в которой пострадали и погибли люди. Теперь этот вопрос обсуждается в Госдуме РФ.

- Исходя из собственной практики, считаю, что законодательство в этих случаях должно быть суровым, ведь речь идет о жизни людей. А угроза исходит от нарушителей, которым уже неоднократно указано на высокую опасность их деяний, - говорит депутат Госдумы РФ Динар Гильмутдинов, много лет возглавлявший региональную госавтоинспекцию.

При этом другую инициативу - снизить "нештрафуемый" порог скорости и лишить водителей люфта в 20 километров в час, который позволяет им ехать чуть быстрее официально разрешенной нормы, - Динар Гильмутдинов считает несвоевременной.

- Недавно Госдума приняла ряд поправок, ужесточивших ответственность водителей за грубые нарушения правил дорожного движения. Они вполне оправданные и касались нарушений, которые приводят к наиболее тяжким последствиям: выезд на полосу встречного движения и превышение скорости на величину более 60 километров в час. Подчеркну: уголовная ответственность введена в случае повторности. Также к уголовной ответственности водителей теперь могут привлечь за неоднократное вождение в пьяном виде и нарушения ПДД, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть человека. Думаю, осознание того, что повторное игнорирование правил приведет к гораздо более серьезному наказанию, сыграет свою воспитательную роль, - говорит Динар Гильмутдинов. - Тогда как снижение нештрафуемого порога скорости, на мой взгляд, сейчас значимого воспитательного эффекта не даст. Я уверен: одними запретами порядок на дорогах не навести.

Опрос "РГ"

Павел Харьков, пешеход:

- Я, конечно, не эксперт, но думаю, что в городе снизить количество аварий могут помочь лежачие полицейские, ведь из-за них водители всегда притормаживают. И не помешало бы на трассах разделительные отбойники сделать, тогда и выездов на встречку не будет.

Сергей Берсинев, профессиональный водитель с 17-летним стажем:

- Чтобы не делали, ничего не поможет. Новые ограничения лягут на тех, кто и так все правила соблюдает. Ребята, которые на дороге лихачат и устраивают гонки, всегда "отмажутся", а кто за водительские права боится, тот ездит по правилам.

Цифра

47,5 тысячи километров - протяженность автомобильных дорог общего пользования в республике.