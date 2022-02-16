В Башкирии введут субсидии на подготовку спортсменов

Субсидии для спортивных организаций на выполнение госзаказа по подготовке спортсменов по олимпийским и неолимпийским дисциплинам введут в Башкирии. На эти цели из республиканского бюджета планируют ежегодно выделять по 50 миллионов рублей.

Получателей субсидии будут выбирать на конкурсной основе, причем претендовать на них смогут организации всех форм собственности, в том числе и частные фитнес-центры. По словам министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, государственные и муниципальные спортшколы имеют ограниченное число программ по дисциплинам. Кроме того, принять всех желающих заниматься им не позволяют финансы, выделяемые на выполнение гос- и муниципального заданий. Министр подчеркнул, что из-за этого жители республики обращаются в частные организации, где услуги порой не соответствуют федеральным стандартам. "Решить эту проблему поможет формирование государственного заказа на оказание спортивных услуг. С исполнителями будут заключаться соглашения, по которым им выделят субсидии", - отметил Хабибов.

- Мы поддерживаем идею формирования государственного социального заказа, - поделилась президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. - Государству это позволит получить результат с меньшими затратами, чем создание специализированных центров подготовки спортсменов.