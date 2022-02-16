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16.02.2022 09:38
Рубрика: Культура

В НГХМ открылась обновленная экспозиция "Серебряного века"

Текст: Мария Волкова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 35(8683)
В нижегородском государственном художественном музее (НГХМ) открылась обновленная экспозиция, посвященная искусству рубежа XIX-XX веков. Этот период чаще всего определяют как Серебряный век или русский культурный Ренессанс.
Ирина Миронова: Теперь есть отдельные залы для работ Левитана, Серова и других художников. Фото: Мария Волкова/РГ Ирина Миронова: Теперь есть отдельные залы для работ Левитана, Серова и других художников. Фото: Мария Волкова/РГ
Ирина Миронова: Теперь есть отдельные залы для работ Левитана, Серова и других художников. Фото: Мария Волкова/РГ

- Говорят, что собрание любого музея подобно айсбергу, вершина которого - постоянная экспозиция. Это визитная карточка музея, - рассказывает ученый секретарь НГХМ Ирина Миронова. - Впервые в истории музея рубежу XIX-XX веков выделен целый этаж. Раньше здесь были и кабинеты сотрудников, и выставочные помещения.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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После масштабного ремонта все стало выглядеть иначе. Музейные сотрудники говорят: новые пространства диктуют новую логику экспозиции, другую подачу и оформление работ. Часть того, что сейчас выставлено, раньше находилось в фондах и показывалось лишь периодически, в рамках тематических мероприятий. Экспозиция получилась очень камерной, организаторы смогли выделить отдельные залы для работ Исаака Левитана, Валентина Серова (раньше два этих художника выставлялись вместе), Николая Рериха, Бориса Кустодиева.

Кстати, со временем должны быть выставлены все работы Рериха, которые есть в НГХМ. На реставрации сейчас находится полотно "Соглядатаи", написанное в 1900 году и подаренное музею автором в 1904 -м. Николай Рерих был дружен с основателем НГХМ фотографом Андреем Карелиным - так картина попала в нижегородскую коллекцию.

Кроме картин уже упомянутых художников в экспозиции представлены работы Александра Бенуа и Виктора Борисова-Мусатова, Игоря Грабаря и Константина Сомова, Михаила Нестерова и Зинаиды Серебряковой, а также Константина Коровина, Кузьмы Петрова-Водкина и других мастеров. Всего здесь более 80 произведений рубежа веков, созданных художниками различных направлений: от реализма и импрессионизма до модерна и символизма. В течение этого года экспозиция будет пополняться новыми работами и совершенствоваться. Посетители, уже бывавшие ранее в НГХМ, смогут открыть для себя много нового.

Между тем

В НГХМ открылась выставка художника Алексея Чернышова "Земное и небесное": здесь представлены работы, которые могут быть соотнесены с привычными понятиями скульптуры, живописи и графики. "Но, рассматривая их, зритель обнаружит новизну, неклассичность пластического языка автора. По мнению Алексея Чернышова, в искусстве есть две формы обновления - в области образности и в области формы. Его стратегия творчества - поиски новых, свежих, неожиданных пластических решений, новых форм, фактур и текстур материального мира. Его кредо - создавать из привычных предметов материального мира то, чего раньше никогда не было", - говорят организаторы. Алексей Чернышов родился и вырос в Удмуртии, в центре его интересов - глубинные этнические, мифологические корни, единые для всего человечества. Выставка будет работать до 20 марта 2022 года.

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