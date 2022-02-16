В Роспотребнадзоре опровергли миф о БАДах, защищающих от COVID-19

Вопреки рекламным обещаниям, никаких биологически активных добавок, способных защитить от коронавируса, нет. Как сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Мордовия, такая реклама вводит потребителя в заблуждение и запрещена законом.

Санитарные врачи опровергли популярный миф о том, что прием высоких доз витаминов С, D, цинка и других "повышающих сопротивляемость" ингредиентов способен защитить от заражения.

В ведомстве подтвердили, что витамины действительно необходимы для нормальной работы иммунной системы. Но речь идет об обычных дозах. Принимая повышенные дозы витаминов, вы не станете более устойчивым к инфекции.

Некоторые исследования действительно показали, что дополнительный прием витаминов С и D способен помочь снизить риск заражения отдельными респираторными инфекциями или быстрее поправиться. Но данных, подтверждающих пользу дополнительного приема витаминов С и D для предотвращения или лечения COVID-19, пока нет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лучшая помощь иммунитету в период пандемии - здоровый образ жизни: правильное питание, хороший сон и физическая активность.

Старайтесь есть в день не менее 200 граммов фруктов и не менее 250 граммов овощей. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, кускусу и коричневому рису. Дополните меню различными видами мяса, рыбы, орехами, яйцами и вегетарианскими продуктами. Не забывайте употреблять и нежирные молочные продукты (молоко, йогурт, сыр), ежедневно съедайте горсть несоленых орехов.

Кроме того, регулярно принимайте витаминно-минеральные комплексы. Но помните, что избыток некоторых витаминов может быть опасен для организма.