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16.02.2022 19:08
Рубрика: Происшествия

В Саратове оштрафовали мешавшего скорой помощи хулигана

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Полицейские задержали хулигана, который больше недели мешал работе скорой помощи в Саратове. Мужчина звонил в "неотложку" и сообщал о несчастных случаях и пострадавших людях, которых нужно спасать. Медики напрасно теряли время, пока их приезда дожидались настоящие больные.

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Сотрудники полиции установили личность гражданина, который сообщил о несчастном случае у одного из торговых центров. По телефону неизвестный рассказал, что в результате падения ледяной глыбы травму получил 25-летний парень. По словам звонившего, пострадавший был в критическом состоянии. По вызову срочно выехала бригада. Медики 45 минут пытались найти жертву несчастного случая, пока окончательно не убедились, что их обманули.

Полицейские выяснили, что звонок сделал местный житель, 1993 года рождения.

- Гражданин был доставлен в отдел полиции, на него составили протокол об административном правонарушении. Суд уже оштрафовал хулигана на тысячу рублей. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных правонарушений, - говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Анастасия Захарова.

Всего, как рассказали в областном министерстве здравоохранения, за последнюю неделю в скорую помощь поступило несколько десятков таких звонков. Только в минувшее воскресенье, судя по всему, один и тот же "шутник" ухитрился позвонить девять раз. В большинстве случаев информация, которую он сообщал, не вызывала у диспетчера подозрений и по указанным им адресам выезжали бригады скорой помощи.

Все это происходило, когда сотрудники скорой помощи из-за подъема заболеваемости коронавирусом и так трудятся на пределе возможностей. По словам министра здравоохранения области Олега Костина, число вызовов "неотложки" выросло в несколько раз, увеличилось и время ожидания приезда медиков.

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При этом наказание для подобных шутников достаточно мягкое. По Кодексу об административных правонарушениях за "заведомо ложный вызов специализированных служб" предусмотрен штраф максимально в полторы тысячи рублей. Правда, в полиции считают, что хулиган может быть привлечен к административной ответственности за каждый звонок. Кроме того медицинская организация может обратиться к нему с гражданским иском. По неофициальным данным один выезд бригады скорой помощи обходится в 5 тысяч рублей. Так что любителя розыгрышей может ждать иск на солидную сумму. Вот только ущерб здоровью людей, к которым из-за дурацких шуток во время не приехали врачи, оценить гораздо сложней.

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