В Саратове оштрафовали женщину, поселившую во дворе медвежонка

В Саратове судья оштрафовал местную жительницу и конфисковал медвежонка, который жил у нее во дворе.

Как сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора, сотрудники ведомства провели проверку и возбудили административное дело после многочисленных жалоб соседей.

По словам хозяйки, она приобрела медвежонка в частном цирке. Кроме того, на годовалую медведицу "Венеру" был оформлен ветеринарный паспорт.

В тоже время, как подчеркнули в природоохранном ведомстве, медведей запрещается держать в домашних условиях. Поскольку эти животные включены в специальный перечень, утвержденный правительством РФ в соответствии с федеральным законом № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными..."

Мировой судья Волжского районного суда Саратова оштрафовал хозяйку зверя на 2,5 тысячи рублей и вынес решение о конфискации медвежонка. Сейчас сотрудники Росприроднадзора решают, где Венера будет жить дальше.