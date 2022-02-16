В Саратовской области разрешили использовать QR-код о наличии антител

В Саратовской области QR-код о наличии антител к COVID-19 можно будет предъявить при посещении театров, фитнес-клубов и общепита.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, по предложению главного санитарного врача региональные власти внесли изменения в постановление правительства № 208-П от 26 марта 2020 года. Теперь в учреждениях культуры, заведениях общепита, фитнес-клубах и в других общественных местах, где требуется для посещения предъявить QR-код о вакцинации или перенесенной болезни, можно будет также показать цифровой знак, выданный на "Госуслугах" в связи с наличием антител к COVID-19.

Новый порядок в Саратовской области начнет применяться с 21 февраля. По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии заболело коронавирусом более 171,9 тысячи человек, более 135,9 тысячи выздоровели. На стационарном и амбулаторном лечении сейчас находится 30 778 саратовцев.