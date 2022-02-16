В уфимской галерее "Мирас" открылась кинетическая выставка

С выставки "Локомоция", открывшейся в галерее "Мирас", посетители выходят, как с сеанса энергетической медитации. Количество желающих ее увидеть растет с каждым днем. В основном это молодежь, которую трудно удивить чем-то необычным. Тем не менее авторам, входящим в творческое объединение "Кафедра психо-физики" (пишется именно так, через дефис), это удалось.

Это уже четвертая выставка "Кафедры". Организаторы все те же - физик Азат Галиев и лирик, то есть художник, Александр Соболев, а вот восемь участников - новые, включая москвичей Ольгу Будаеву и Артура Тагирова.

Представленные на суд зрителя работы - "из разных опер", но экспозиция при этом не выглядит эклектичной, так как есть объединяющее начало: движение, от латинского слова "motio" и место, то есть "locus". Отсюда и название - "Локомоция", движение в пространстве, которое так или иначе присутствует в картинах, рисунках, арт-объектах, инсталляциях.

Наверное, если демонстрировать отдельно, они не вызовут той реакции, которая возникает практически у каждого, кто приходит в "Мирас". Это смесь разнообразных положительных эмоций. Что их вызывает, сказать так же сложно, как и объяснить восприятие любого объекта искусства. Но недаром ведь творческое объединение называется "Кафедра психо-физики" - тут физическое тесно переплетено с психическим. На что отзывается душа, знает только она.

Осмотр выставки сравним с походом или путешествием. Стрелки с надписью "Светлое будущее" указывают направление, по которому надо проводить осмотр. Посетителям также выдают карту местности - план галереи с расположением экспонатов и кратким описанием даже не самих работ, а идей, из которых они родились.

Фото: Гульназ Данилова/РГ

Кому-то, возможно, это покажется излишним и напомнит предисловие к книгам, настраивающее читателя на "правильное" восприятие. Но аннотации любопытны сами по себе.

Вот как объясняет свой триптих "51" (номер одного из самых популярных и протяженных автобусных маршрутов в Уфе) его автор Вадим Халитов:

- 51 - это рутина, выраженная в графике. Просмотр утренних новостей, дорога до остановки по пути с однообразными лицами и кульминация в виде туго, до отказа забитого автобуса создают мультипликационное изображение мышей, в основе которого рассказ о человеческой реальности.

Фото: Гульназ Данилова/РГ

Триптих с мышами - линогравюру, отпечатанную на ткани, можно рассматривать бесконечно и узнавать в зверьках себя, своих ежедневных попутчиков - спокойных и встревоженных, равнодушных и внимательных. Они тоже двигаются: и в переполненном салоне, насколько это возможно, и вместе с автобусом.

Зрители в один голос говорят, что это - произведение на злобу дня, наглядная иллюстрация так называемой транспортной реформы, предпринятой в Уфе. Передвигаться по городу теперь приходится в переполненных автобусах.

Авторы картин использовали как холсты, бумагу, ткани, так и новые материалы. Например, "Роконда" Артура Лукьянова - Розовая Пантера из известного мультфильма, представшая в образе Джоконды, - написана на бамбуковой циновке, что нисколько не умаляет ее художественного достоинства. Вторая его работа - "Сон, навеянный сном", написанная на такой же циновке, отсылает к картине Сальвадора Дали "Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения". Все одновременно и шутливо, и серьезно, но нисколько не пошло.

Фото: Гульназ Данилова/РГ

Яркими смысловыми и цветовыми акцентами экспозиции стали картины Светланы Мироновой, выполненные на ткани, из которой шьют походные палатки: "Допрыгался" и "Рвем когти". Их резкую динамику немного приглушают графические серии наподобие "Идущего медведя" из девяти картин. Когда смотришь на них быстрым взглядом, получается эффект мультфильма - медведь шагает. Аналогичные серии Александра Соболева "Воробьиная графика", представляющая экспериментальную пляску птичек на копировальной бумаге, или "12 движений улитки на папиросной бумаге" уводит зрителя в микромир.

Фото: Гульназ Данилова/РГ

Картины непостижимым образом сочетаются с арт-объектами, сделанными из деталей отслужившего свой век лабораторного оборудования. Но в руках художников и они обретают новую жизнь. 9000 витков медной проволоки - и вот уже перед нами элементы "Золотой коллекции коконанизации" - забавные фигурки, напоминающие человечков, роботов или зверьков.

Фото: Гульназ Данилова/РГ

Физики и лирики нашли общий язык в стремлении визуализировать даже движение звука. Так, с помощью генератора шума и осциллографа они показали, как выглядит музыка.

Александр Соболев как лидер движения амореализма, означающего приверженность любви и согласию, изготовил даже "Амореметр". Фигурки женщины и мужчины, стоящие по обе стороны крыльчатого анемометра - прибора для измерения скорости движения ветра, воздействуя на него, демонстрируют силу своей любви друг к другу.

Фото: Гульназ Данилова/РГ

Экспонаты можно трогать, крутить то, что крутиться, двигать, что двигается и смотреть, смотреть, как меняются картинки или какие движения выполняет крошечный гимнаст.

- Сначала я подумал: что за примитив? Но переходя от экспоната к экспонату, чувствовал, как улучшается настроение. Что-то в этом есть. Мы привыкли пользоваться сложными техническими устройствами, и нам все равно, что у них внутри. А тут ребята заглянули, условно говоря, под крышку старого оборудования и обнаружили там целый мир. И вроде все в школе изучали физику, там тоже были разные двигающиеся модели, но ни один эксперимент так не захватывал. Он был просто техническим, а здесь как будто все живое, - высказал свое мнение один из посетителей выставки Ильдар Яппаров.