В ульяновской колонии накрыли ячейку запрещенной организации АУЕ

Уголовное дело в отношении уже отбывающего наказание в колонии строгого режима "криминального авторитета" и еще троих заключенных возбудили в следственном управлении СК РФ по Ульяновской области. Фигурантам вменяют создание и участие в деятельности экстремистской организации, сообщает пресс-служба ведомства.

- По данным следствия, в декабре 2020 года на территории ИК №10 один из заключенных, занимающий высокое положение в преступной иерархии, на территории исправительного учреждения, организовал ячейку движения "АУЕ" (запрещено на территории РФ). В ее деятельность он вовлек еще трех осужденных, - сообщил "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Евгений Словцов.

Ячейка распространяла криминальную идеологию, организовывала сбор денег для осужденных. При обыске были обнаружены ножи с символикой запрещенного движения заточки, монтировки, мобильные телефоны, части самодельных самогонных аппаратов, игральные карты. Найдены также своеобразные "документы", фиксирующие деятельность по распространению криминальной субкультуры.

- Преступная деятельность пресечена в результате совместных мероприятий управлений Следственного комитета, МВД и УФСИН России по Ульяновской области, - сказал собеседник "РГ". Расследование продолжается.