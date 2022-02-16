Замначальника дорожного управления Ульяновска задержан за взятку

Вечером 15 февраля в Ульяновске был задержан заместитель начальника городского Управления дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Шакиров, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Муниципальный чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия с вымогательством взятки в крупном размере). Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия Шакиров регулярно получал взятки от одного из частных перевозчиков Ульяновска. С апреля 2021 года по 15 февраля текущего года замначальника управления получал с предпринимателя по 50 тысяч рублей в месяц. В момент задержания он получил сразу 100 тысяч рублей - за декабрь и январь. Общая сумма полученных денежных средств составляет один миллион рублей.

Сейчас Шакиров находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения в отношении чиновника изберут 17 февраля.